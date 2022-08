Jethro Tull für die Ewigkeit

Im Jahr 1969 erlebte Ian Anderson ein Konzert, das ihn nachhaltig prägte – im negativen Sinne. In einem Kasino in Las Vegas sah der Jethro-Tull-Sänger sein Jugendidol Elvis Presley und war schockiert von dessen Verfassung. „Er war völlig neben der Spur, es war fürchterlich“, erinnerte sich Anderson zu Jahresbeginn im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Es war eine schlimme Enttäuschung, diesen Mann zu erleben, dessen Musik uns allen so viel bedeutet hat.“ Für Anderson, der am 10. August 75 Jahre alt wird, stand fest: Er will es anders machen.

Ian Andersons klassische Pose als Jethro-Tull-Frontmann. © dpa/Rodrigo

Schon früh sei er sich darüber im Klaren gewesen, dass Alkoholexzesse und Drogen nichts für ihn sind, obwohl beides seit seiner Kindheit in seinem Umfeld sehr präsent gewesen sei. „Aber weil ich ein unsozialer Mensch bin, hänge ich niemals irgendwo rum“, so Anderson ohne Ironie. Vielleicht auch deshalb erfreut sich der Sänger und Flötist mit Mitte 70 immer noch guter Gesundheit und spielt regelmäßig Konzerte.

Am 1. Oktober in Mannheim

Noch bis Ende des Jahres ist er mit seiner Band auf ausgedehnter Europa-Tournee mit zahlreichen Auftritten in Deutschland, nachdem Anfang des Jahres ein neues Album veröffentlicht wurde. Am 1. Oktober spielen Jethro Tull in Mannheim – wie so oft im Rosengarten. Dort sind bereits acht Auftritte des Rockklassikers (mit oder ohne seine Band) verzeichnet: 1992, 1995, 1997,2001, 2004, 2012, 2016 und 2018. Noch Häufiger, und vor allem zu ihren Hochzeiten spielten Jethro Tull in der Ludwigshafener Eberthalle: elf Mal ab 1972. Dazu kommen zwei Auftritte in der Eppelheimer Rhein-Neckar-Halle und einer in Heidelbergs Stadthalle. 2009 waren Anderson und Co. zu Gast bei Musik im Park in Schwetzingen. Meist zu hören dabei die großen Hits: „Aqualung“, „Locomotive Breath“, „Too Old To Rock ‘N’ Roll, Too Young To Die“ oder „Broadsword“.

Im englischen Blackpool hatte er Jethro Tull einst gegründet. Geboren am 10. August 1947 im schottischen Dunfermline, aufgewachsen in Edinburgh, war er als Zwölfjähriger mit seinen Eltern und seinen beiden älteren Brüdern in die Küstenstadt gezogen. In der Schule gründete er mit späteren Jethro-Tull-Musikern seine erste Band, in der Anderson sang, Gitarre und Mundharmonika spielte. Die Flöte kam erst später, weil er sich als Gitarrist selbst nicht gut genug fand. Von Blackpool zog es die Band in die Musikmetropole London. Schon mit dem zweiten Album gelang Jethro Tull – benannt nach einem britischen Agronomen – 1969 der Durchbruch. „Stand Up“ erreichte in Großbritannien Platz eins der Hitparade und schaffte es in den USA in die Top 20. Parallel dazu landete die Single „Living In The Past“, die kurioserweise erst drei Jahre später auf einem Album enthalten war, in den Charts. Von Andersons damaligem Look mit langem Haar und Zauselbart ist heute nicht mehr viel übrig. Er hat eine Glatze, der Bart ist sauber gestutzt. Die Silhouette des flötenden Anderson, die seit den 70ern das Bandlogo ist, wurde über die Jahrzehnte angepasst. dpa/jpk