„In der klassischen Musik gibt es keine zwei absolut gleichen Töne nacheinander.“ Der Satz stammt wohl vom großen Nikolaus Harnoncourt und er will sagen, dass Musik immer zielgerichtet und in Bewegung ist, also in dauernder Veränderung begriffen. Das gilt ganz besonders für die Musik Mozarts und für deren Interpretation durch das israelische Jerusalem-Quartett. Dessen Konzertabend im

...