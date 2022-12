Jeder Song eine Christbaumkugel: Mark Forster feiert seine Weihnachtsparty

Streng genommen endet in Baden-Baden nach stimmungsvollen 90 Minuten alles mit dem Anfang. Denn auch, wenn Mark Forster den Vorhang seines großen Weihnachtskonzerts im Theater Baden-Baden damit schließt, führt „Auf dem Weg“ zurück in die Anfänge einer Karriere, die genau hier an diesem Ort ein Jahrzehnt zuvor ihren ersten großen Etappensieg nahm: die Teilnahme am SWR3 New Pop Festival.

Dementsprechend aufgeregt begann ein sichtlich bewegter Mark Forster sein Gastspiel am vertrauten Ort, hatte deshalb aber keineswegs Angst vor großen Gefühlen. Von enthemmter Aufbruchsstimmung („194 Länder“) über grenzenlosen Optimismus („Sowieso“) über Self-Empowerment („Chöre“) und die Kraft der Gemeinschaft („Wir sind groß“) ließ der 39-Jährige ein derartiges Hit-Ensemble über seinen Fans niedergehen, dass man geradezu annehmen wollte, jeder Song sei eine Christbaumkugel, die auf jeweils völlig unterschiedliche Schönheit von sich reden machen mag.

Dabei war im Theater Baden-Baden vieles feierliches Gefühl, aber kaum etwas weihnachtlicher Pomp. Ein einziger geschmückter Weihnachtsbaum, ein wenig Silberleinwand gen Ende – ansonsten sind es nur Produzent und Pianist Daniel Nitt und Forster selbst, die die Show machen. Akustisch, echt und genial. Teilweise sogar so nahbar und unmittelbar, dass einem nervösen Mark Forster bisweilen sogar der Text entgleitet, oder erst beim Kommentar einer kleinen Songpanne („Ach, verkackt – fangen wir einfach nochmal an! Ups, wir sind ja live…“) klar wird, dass sein Konzert unmittelbar hinaus in die Welt geht. Petitessen, über die die Zuhörer vor Ort nicht zuletzt durch das großzügige Verteilen von Glühweinbonbons und polnischen Oblaten allzu gerne hinwegsehen.

Zumal Forster so ganz allein dann an zwei Stellen an der Gesangsfront doch gar nicht bleibt. Zu allererst gibt er sich mit der jüngsten „The Voice“-Gewinnerin Anny Ogrezeanu die Ehre – dann durfte die mittlerweile deutlich gereifte „The Voice Kids“-Siegerin von 2018, Anisa, mit der „Frozen“-Ballade „Let It Go“ nachlegen. Wem selbst das noch nicht genug Überraschung war, der durfte sich nach Forsters akustischem Dekorations-Marathon mit „Lulajze, Jezuniu“ einen ganz stillen, ja, andachtsvollen Krippen-Moment an der Wiege Jesu wägen – schöner als hier, in aller akustischen Intimität, hat man Forster dieses Schlaflied für den frisch geborenen christlichen Heiland jedenfalls kaum je singen hören.

Ohnedies sind am Ende in Baden-Baden eigentlich alle beseelt. Die Zuhörer, die einen nahbaren, lustigen, fassbaren und zugewandten Mark Forster auf hohem künstlerischen und noch höheren menschlichen Niveau erleben. Mark Forster selbst, der auch zehn Jahre nach seinem ersten großen Auftritt in der Kurstadt begreifen darf, dass „Auf dem Weg“ seiner Karriere die Energie eines Baden-Badener Publikums stets von besonderer Kraft sein kann. Und am Ende wohl auch der SWR, der das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Kräften auch noch so vielen näherbringen durfte, die persönlich nicht dabei sein konnten. Da darf das Fest doch kommen!