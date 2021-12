Jazziger Jahresausklang im Ella & Louis

Mannheim. „Improvisation im Hier und Jetzt“ bietet das Hermann Art Kollektiv am Donnerstag, 16. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis. Darauf, dass dies ein ziemlich aufregender Abend werden dürfte, lässt der Blick auf die Besetzungsliste schließen: Saxofonistin Alexandra Lehmler, Trompeter und Club-Chef Thomas Siffling, Bassist Matthias „TC“ Debus und Schlagzeuger Erwin Ditzner sowie Visual Artist Haegar sind mit von der Partie. Sängerin Nicole Metzger und ihre Formation French Connection (Jean-Yves Jung an den Tasten, Jean-Marc Robin am Schlagzeug, Jens Loh am Kontrabass) präsentieren ihr Weihnachtsprogramm „It’s The Most Wonderful Time Of The Year“ zweimal im Ella & Louis: am Montag und am Dienstag (Zusatzkonzert), 20. und 21. Dezember, jeweils 20 Uhr. Abendkasse: 24 Euro.

