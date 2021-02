Kein Rosenmontagsumzug schlängelt sich an diesem Tag durch die Straßen der Stadt. Aber dafür fährt ein „Klassiker des New-Orleans-Straßenkarnevals“, wie Nolabeat-Posaunist Uli Röser beim Konzert im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis anmerkt, durch die Datenleitungen in die heimische Stube: der Song „Mardi Gras Day“, den das Quintett keinem Geringeren als dem US-amerikanischen Musiker und Voodoo-Rock-Magier Dr. John aus dem Köcher gezogen und in den eigenen Band-Bogen gespannt haben. Ein Stück, das einen mit wunderbar aufgekratzt strahlenden Bläsern und vorpreschender Rhythmus-Sektion ungeachtet aller Lockdown-Restriktionen in veritable Feierstimmung versetzt.

Kein Wunder, schließlich trägt die Gruppe die Wiege der ausgelassenen musikalischen Lustbarkeit bereits in der ersten Namenshälfte: „Nola“ ist die Abkürzung von New Orleans, der Hochburg des Mardi Gras, welchen man wiederum als Fasching übersetzen darf. Wobei es diesseits und jenseits des Ozeans freilich einige feine Unterschiede in der Ausgestaltung des Festes gibt, die wir kurz und reichlich ungenau folgendermaßen zusammenfassen: In New Orleans ist mehr Jazz! Und der ist untrennbar mit der Tradition der Brass-Bands verwoben, welcher sich auch Nolabeat verschrieben haben.

Versprechen wird eingehalten

Das namengebende Blech („Brass“) glänzt bei dem Livestream-Konzert in Gestalt der beiden Posaunisten Uli Röser und Marc Roos, die ebenso wie Pianist Martin Meixner auch am Mikrofon (und bisweilen am Megafon) aktiv sind; Markus Bodenseh spielt den E-Bass, Martin Grünenwald das Schlagzeug.

Gemeinsam formt das Quintett einen hochbeweglichen Sound, dessen Füße mal schwer in der Blues-Erde stecken, während sich das Piano im freien Kunstflug davon stibitzt („Down In Louisiana“), der sich die vitale Energie des Gospels zu eigen macht („Sunday Morning“) oder sich in entspannter Groove-Laune zurücklehnt („Heiß im Sumpf“). Dabei bleiben die Fünf allerdings immer ihrem zu Beginn formulierten Versprechen treu: „Good Times Guaranteed“ – eine gute Zeit wird garantiert. Neben diesen Stücken aus eigener Feder haben Nolabeat mit „Iko Iko“ noch einen quicklebendigen Nola-Klassiker an Bord.