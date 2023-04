Japanischer Musiker und Komponist Ryuichi Sakamoto gestorben

Millionen kennen seine Filmmusik. Er war ein Urvater des Techno, spielte aber auch Jazz, Pop und Avantgarde. Nun ist Ryuichi Sakamoto tot. Der große japanische Filmkomponist, Musiker, Schauspieler und Produzent („Der letzte Kaiser“), der einst an der Seite von David Bowie in dem Kriegsfilm „Merry Christmas, Mr. Lawrence“ (1983) mitspielte, starb nach langem Krebsleiden bereits am vergangenen Dienstag, wie sein Büro am Sonntag bekanntgab. Das Musikgenie wurde 71 Jahre alt.

Auch wenn im Westen seine Musik bekannter als sein Name sein mochte, so war er doch jahrzehntelang nicht nur enorm respektiert, sondern hat auch viele Künstler höchst inspiriert. Angefangen mit seiner Arbeit in den 70er und 80er Jahren als Bandleader des Yellow Magic Orchestra, das einst mit der deutschen Band Kraftwerk zu den „Kings of Techno“ gezählt wurde, bis hin zu seinen zutiefst emotionalen, Grammy- und Oscar-prämierten Filmmusiken sowie seinen zahlreichen elektronischen Solo-Experimenten.

Gast bei Mannheims Stadtjubiläum

Eine Kostprobe seiner Kunst gab Sakamoto am 16. November 2007 auch am Nationaltheater. Mannheim hatte ihn aus Anlass des 400. Stadtjubiläums als Auftragskomponist eingeladen. Daraufhin entwickelten der Oscarpreisträger und der Elektronika-Musiker Alva Noto (Carsten Nicolai) zusammen mit dem Ensemble Modern aus Frankfurt das Werk „utp_“, das sich mit der Mannheimer Schule beschäftigt. Es wurde nicht nur als Schlussakkord des von Enjoy-Jazz-Chef Rainer Kern kuratierten Kulturprogramms zu Mannheims 400. Geburtstag aufgeführt, 2012 war es auch als Finale der Ruhrtriennale in Bochum zu sehen.

„Ich bin ein Jäger“, sagte Ryuichi Sakamoto einmal der Deutschen Presse-Agentur in New York, wo er viele Jahre lebte. „Ich jage der Musik nach, überall auf der Erde.“ Ob Pop, Rock, Ambient, Techno oder Jazz, ob afrikanische Trommelrhythmen, asiatische Volkslieder oder Melodien deutscher Klassiker – er zeigte in seinen Werken, mit denen er über Jahrzehnte Musikgeschichte schrieb, immer wieder neue künstlerische Facetten auf. Im Laufe seiner langen Karriere arbeitete Sakamoto dabei mit vielen bedeutenden Künstlern zusammen, darunter Brian Eno, Iggy Pop oder David Sylvian sowie David Byrne. Mit Letzterem nahm er den Soundtrack zu Bernardo Bertoluccis „Der letzte Kaiser“ auf, für den beide 1988 den Oscar erhielten.