Isch fahr nooch Lømbaddä!

Zweemol in de Sesøng muss es soi, s’duud ma leed! Do hilft nix, do muss isch naus ins Ried. Wass isch do mach? Do fahr isch naus nooch Lømbaddä zum Eisessä, rischdisch zum Owwafeld hinna de Schul. Kennä se all rädda, wassä wollä, machdma nix. Zu weit weer dess, än Haufä Benzin deeds koschdä, middäm Raad do wissda ma dønn nie, ob des middä Altrhoi-Fehr vunn de Friesäma Insel nooch Søndhoffä

...