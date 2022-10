Internationales Filmfestival zeichnet Filmschaffende aus

Mannheim. Das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH) zeichnet die französische Regisseurin und Drehbuchautorin Alice Winocour mit seinem Grand IFFMH Award aus. Eine undotierte Hommage erhalte der belgische Kameramann Benoît Debie, teilte die Festivalleitung am Montag in Mannheim mit. Sowohl Winocour als auch Debie werden beim Festival in offenen Gesprächen über ihr Schaffen berichten, hieß es. Die beiden Geehrten seien „zwei der bedeutendsten Filmschaffenden unserer Zeit“. Das 71. IFFMH findet vom 17. bis zum 27. November statt.

Der Grand IFFMH Award ist mit 10 000 Euro dotiert. Mit der Auszeichnung ehrt das Festival den Angaben zufolge „die eindrücklichsten, stilprägendsten und innovativsten Filmemacherinnen und -macher der Gegenwart“. Winocours Regiearbeiten bestächen „nicht zuletzt durch ihre Furchtlosigkeit, sich den Abgründen der Psyche zu stellen, um auf ihre eigene Weise nach der Wahrhaftigkeit der menschlichen Existenz zu fragen“.

Porträt einer Traumatisierten

Die französische Regisseurin Alice Winocour. © Aurélie Lamachère

Sie seziere ihre Protagonistinnen und Protagonisten, frage nach Sinn und Sinnlichkeit von Trauma und Leid und erschaffe dadurch ein Kino der Werte. So werfe sie in ihrem Debütfilm „Augustine“ (2012) ein Schlaglicht „auf die chirurgische Kälte, mit der Männer einerseits auf den weiblichen Körper blicken und ihn andererseits sexualisieren“.

Auch Winocours neuester Film „Paris Memories“, der im Rahmen der Preisverleihung als Deutschlandpremiere zu sehen sein werde, sei das Porträt einer Traumatisierten und ihres Versuchs, diesem Trauma zu entkommen.

Die Hommage 2022, mit der das Festival die langjährigen Verdienste herausragender Filmschaffender würdigt, ehre Benoît Debies „explosiv, intensiv, sinnlich“ eingefangene Bilder. Seine Kamera präge das Kino der 2000er Jahre. Auch seine Arbeiten an den Musikvideos von Stars wie Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, Thirty Seconds To Mars oder Travis Scott seien „ikonische Bilder unserer Zeit“. epd/red