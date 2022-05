Inszenierung von zeitloser Wirkung

Wo hätte das Markenzeichen „Bühnenweihfestspiel“ mehr Berechtigung als am Nationaltheater Mannheim? Seit 1957 wird dort immer um Pfingsten herum „Parsifal“ in der Inszenierung von Hans Schüler mit der Ausstattung von Paul Walter (Bühne) und Gerda Schulte (Kostüme) aufgeführt, und Pilgerscharen frequentieren das geschätzte Haus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was macht den immanenten Zauber dieser Produktion aus? Natürlich die große Gesangstradition am Haus. Aber mehr noch die Sehnsucht nach einer Bühnengestaltung und Personenführung, die aus sich selbst heraus mit klarer Handschrift und erfahrbarer Optik zeitlose Wirkung erzeugt. Denn Lichtführung ist subtil, Videos müssen nicht sein. Sparsame „Möblierung“ lenkt den Blick aufs Wesentliche, die Sänger-innen bleiben zentriert.

Besondere Aufmerksamkeit gilt naturgemäß Klaus Florian Vogt als Gast in der Titelpartie. Sein großer Trumpf ist ein unverwechselbares Timbre, das ihn heraushebt aus der Garde der Wagner-Tenöre. Da korrespondiert silberner Glanz mit leicht aufschwingenden Höhen, während Textstruktur und Gesangslinie im Einklang stehen. Eine jugendlich anmutende Erscheinung trägt das Ihre dazu bei, dass Klaus Florian Vogt als Referenz-Besetzung gilt. Doch Verstecken gilt nicht, das Haus hat viel zu bieten. Patrick Zielke als die Handlung befördernder Gurnemanz setzt einen tragfähigen, ja attraktiven „seriösen“ Bass ein, während Nikola Diskic dem an unheilbarer Wunde leidenden Amfortas angemessen selbstquälerische Züge verleiht. In der Riege der Bassbaritone trumpft Thomas Jesatko als harter, ja böser Klingsor auf. Und Kundry, Paradepartie für jede dramatische Mezzo-Sopranistin: Julia Faylenbogen durchmisst in der Rolle die emotionalen Eckpunkte voller Intensität und Verve. Als „Stimme aus der Höhe“ macht Maria Polanska auf sich aufmerksam, und Marcel Brunner springt problemlos als Titurel ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Viel und differenzierter Beifall

Am Pult des sehr gut disponierten Nationaltheater-Orchesters stand Shao-Chia Lü, der eine respektable Karriere vorzuweisen hat. Er denkt die Musik großräumig, setzt aber eigene, gelegentlich eigenwillige Akzente. Dem Apparat fordert er Extreme der Dynamik ab, vielleicht das eine oder andere Mal übersteuert. Den Auftritt der Blumenmädchen hätte man sich duftiger vorstellen können, doch insgesamt bleibt „sein“ Parsifal haften.

Sehr viel, auch differenzierter Beifall am Ende. Klar doch, Klaus Florian Vogt wird gefeiert. Die hauseigenen Wagner-Heroen haben ein Heimspiel und Kundry ebenso. Das Orchester bekommt einige Phon mehr ab als der Abend-Dirigent Shao-Chia Lü. Das renommierte Haus hat die Qual der Wahl in der Soddy-Nachfolge, das Publikum wartet erst einmal ab.

Nach der Vorstellung hält Klaus Florian Vogt Hof, um die Ü-60-Autogrammwünsche geduldig zu bedienen. Eine Verehrerin seiner Sangeskunst schießt den Vogel ab: „Das ist aber originell“, sagt Vogt, als er ihr samtenes „Impfbüchle“-Futteral mit schwarzem Filzstift signiert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3