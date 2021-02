Termine für vier Indie-Konzerte im Frühjahr 2021 hat das Mannheimer Capitol am Freitag bekannt gegeben. Die Festivalreihe „//CIN//CIN//wild & lokal“ stellt insgesamt acht Nachwuchsbands aus der Rhein-Neckar-Region vor.

Den Anfang machen am 29. April die Rock-Bands Impetus und LEYF. Der zweite Konzertabend steht im Zeichen des Grunge: Die Bands Hausnummer Sieben und Liotta Soul warten am 19. Mai im Capitol auf. Am 1. Juni spielen die Indie-Rock-Bands Cabin on Pluto und Yellow . Die Indie-Rocker Auckland und die Akustiker von Minnows treten am 10. Juni auf. Alle Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr.

Das Capitol will mit der Konzertreihe jungen Musikerinnen und Musikern aus der Region Auftrittsmöglichkeiten bieten – „gerade in Zeiten, in denen alle Spiele bis Herbst 2022 mit Verlegungsterminen geblockt sind“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Ein Ticket für einen der Konzertabende kostet 13 Euro (ermäßigt neun Euro). Wer aber ein Festivalticket für alle Termine bucht, kann alle vier Konzerte besuchen, zahlt allerdings nur drei. julb