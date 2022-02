Aufgeben gehört sicherlich nicht zum Repertoire der Mannheimer Philharmoniker. Nun, da ihnen der Gemeinderat die in den vergangenen zwei Jahren bezuschussten 50 000 Euro gestrichen hat, stellt sich Fundraising-Mann Sebastian Traunmüller vorm Konzert an die Rampe und bittet die 470 Gäste im Mozartsaal, eine Petition fürs Orchester zu signieren. Es wirkt. In der Pause: reges Treiben am Stand.

