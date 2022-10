Im Kampf gegen Rechts – und Liedanfänge

Es steht ziemlich verloren da, dieses kleine, mit Fell überzogene Keyboard auf der riesigen Bühne der ausverkauften Alten Oper in Frankfurt. Mit Danger Dan betritt dann ein Hauptdarsteller den vor Begeisterung tobenden Saal, der eigentlich Rapper bei der Antilopen Gang ist. Und der auch an diesem Montagabend keinen Hehl daraus macht, dass er „Männer, die am Klavier traurige Lieder singen“ für eine eher gestrige Angelegenheit hält. Dass ihm in der Pandemie ausgerechnet mit vermeintlich altertümlicher Liedermacher-Musik auf dem Solo-Album „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ eine der Platten des Jahres 2021 gelungen ist, hat er so weit verdaut, dass er irgendwann bekennt: „Das ist mein Traum hier.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als er sich gleich zu Beginn des Konzerts bei der wunderbaren Sinnsucher-Ballade „Lauf davon“ am Keyboard verspielt und laut lachend neu ansetzt, wirkt das erstmal etwas vorsätzlich. So, als wollte die Erwartungen des Publikums – oder die eigene Nervosität – in dieser so renommierten wie imposanten Kulisse dämpfen. Aber das passiert im Lauf der gut 90 Minuten so oft, dass sich der 39-Jährige wirklich ärgert.

Sympathische Aussetzer

Wirklich störend empfindet allenfalls er selbst die Aussetzer beim Einsetzen, bei denen ihn offenbar immer wieder das Gedächtnis im Stich lässt. Tatsächlich macht das Unperfekte seinen Auftritt umso authentischer und überzeugender – gerade, weil man bei auf Sekundenbruchteile durchgetakteten Hochglanz-Popshows meistens nicht mal mehr kleine Fehlerchen hört und sieht.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Adler-Debütant Thiel: Besondere Trophäe für den Papa Mehr erfahren Triathlon Kienle kann Ironman-WM «jetzt ziemlich befreit angehen» Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Albumkritik Pop Was das Debütalbum des Duos Phalleé & Baldu so speziell macht Mehr erfahren

Tatsächlich stehen hier die Inhalte im Vordergrund. Einerseits der in Liedern verpackte Entwicklungsroman eines vermeintlichen Schulversagers und zum ungesunden Lebensstil neigenden ewigen Außenseiters („Ingloria victoria“, „Private Altersvorsorge“) zum erwachsenen Musiker und Vater, der seine Abgründe halbwegs im Griff hat. Daraus leitete sich die andere Seite ab: Gesellschaftskritik mit kompromissloser Haltung gegen Rechts: „Gleich zu Beginn ein paar kleine Spielregeln“, verkündet er, „auf meinen Konzerten ist auch in solchen Häusern nie Platz für Rassismus, Sexismus und ...“ – schon wird er vom tosenden Jubel übertönt. „Eigentlich ist das kein Grund zu klatschen. Das sollte normal sein“, merkt Danger Dan an. Wobei er sich von seinem Künstlernamen etwas distanziert: „„Ich bin 39 Jahre alt und dann ist es langsam etwas peinlich, sich irgendwo als Danger Dan vorzustellen. Von daher fände ich es in Ordnung, wenn wir uns auf Daniel einigen können.“

Was folgt, ist ein einziger Triumphzug teilweise mit Szenenapplaus für rasend-schnelle Degenhardt-Diktion und selbst eine Kreisler-Interpretation. Musikalisch eindrucksvoll, ja ergreifend wird es, als ein Streichquartett um Geiger Jonathan Heck Hans Drachs dem Vergessen entrissenes Widerstandslied „Mein Vater wird gesucht“ interpretiert. Das fühlt sich am Tag der Deutschen Einheit genau richtig an. Allzu notorischen Fahnenschwenkern widmet Daniel (Pongratz) später Slimes Punk-Klassiker „Deutschland muss sterben“. Die Streicher veredeln die zweite Konzerthälfte regelrecht, ohne kitschig zu klingen. „Ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok“ wird so zu einem Höhepunkt, genau wie ihr kunstsinniges Crescendo am Ende des eigentlich profanen „Eine aufs Maul“. Für die „Kunstfreiheit“-Nummer gibt’s am Schluss Parteitagsapplaus – und am Ende hat der Wahl-Berliner ein paar Liedanfänge weniger verhauen als richtig gespielt. Was will man mehr?