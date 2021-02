Jahrhundertelang war klar: Ein Mieter ist ein Mensch, der etwas gemietet hat. Ob der männlich, weiblich oder divers ist, spielte keine Rolle. Der Duden macht damit jetzt Schluss. Wer auf Duden.de „Mieter“ eingibt, sieht: „männliche Person, die etwas gemietet hat“. Expertinnen warnen vor diesem Umsturz.

„Die Festlegung des grammatischen Genus Maskulinum auf das natürliche Geschlecht entspricht nicht der Systematik des Deutschen“, sagt Wissenschaftlerin Ursula Bredel. Wenn „Mieter“ nur noch männliche Mieter bezeichne, erschwere dies auch die Bezeichnung diverser Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen.

Grammatik-Expertin Gisela Zifonun, die am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim gearbeitet hat, warnte schon 2018 vor einer Abschaffung des generischen Maskulinums. „Generisch“ bedeutet: Personenbezeichnungen mit grammatisch männlichem Geschlecht wie „der Mieter“ sagen nichts über das Geschlecht aus.

„Sprachsystematisch führt ein Total-Verzicht auf maskuline Personenbezeichnungen in geschlechtsneutraler Deutung zu empfindlichen Lücken“, schrieb sie im „IDS Sprachreport“: Wenn ich eine Autorin „eine der wichtigsten Schriftstellerinnen“ nenne, ist das ein viel kleineres Lob als zu sagen: Sie ist „einer der wichtigsten Schriftsteller“.

An der Spitze der Gendersprache

Die Mannheimer Linguistik-Professorin Angelika Wöllstein nennt weitere Beispiele: Bei einer Durchsage im Zug „Ist ein Arzt an Bord?“ seien nicht nur männliche Ärzte gefragt. Auch bei Wortverbindungen wie „bürgernah“ und „Mieterschutz“ gebe es keinen Bezug zum Geschlecht. „Um diese Möglichkeiten des Bedeutungsbeitrags zu ermöglichen, sollten die lexikalischen Informationen derartigen Beispielen nicht widersprechen“, betont Wöllstein mit Blick auf den Duden.

Im Bemühen um eine geschlechtergerechte Sprache ist das generische Maskulinum allerdings in Verruf geraten. Es blende die Hälfte der Menschheit aus, heißt es. Der Duden hat sich an die Spitze dieser Bewegung für mehr Gendersprache gesetzt. Redaktionsleiterin Kathrin Kunkel-Razum erklärt: „Ein geschlechterübergreifender Gebrauch der maskulinen Formen, besonders im Plural, wird von der Redaktion auch weiterhin in Beispielen gezeigt. Allerdings gerät dieser Gebrauch immer stärker in die Diskussion, da oft nicht eindeutig ist, ob nur männliche oder Personen aller Geschlechter gemeint sind.“ dpa