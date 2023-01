Mannheimer Morgen Plus-Artikel Pop Iggy Pop auf der Sonnenseite - und im Sommer in Mannheim

Das US-Punk-Urgestein Iggy Pop veröffentlicht am Freitag sein neues Album „Every Loser“ und spielt am 26. Juni mit den Red Hot Chili Peppers in Mannheim. Seine 75 Jahre merkt man dem Godfather of Punk kaum an