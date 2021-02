Eigentlich wollte er das Andenken an seine 2017 verstorbene Mutter Joy Fleming als Sänger auf der Bühne pflegen – und versuchen, Stück für Stück an der Seite ihrer Band in ihre großen musikalischen Fußstapfen zu treten. Dann kam das Coronovirus – und traf Bernd Peter Fleming doppelt hart. Nicht nur, weil er seit März 2020 nicht auftreten konnte – als Leiter eines Altenheims in Ludwigshafen ist er wie fast alle Pflegenden zurzeit permanent im Ausnahmezustand. Trotzdem findet er Zeit für Musik und denkt über eine Fortsetzung des Joy Fleming Preises nach, der 2019 im Mannheimer Capitol erfolgreich Premiere feierte.

Bernd Peter Fleming beim ersten Wettbewerbskonzert zum Joy Fleming Preis am 25. Oktober 2019 im Capitol. © Manfred Rinderspacher

Herr Fleming, Ihr Brotberuf als Leiter eines Pflegeheims lässt Ihnen wahrscheinlich seit Beginn der Pandemie kaum Luft zum Atmen. Bleibt da überhaupt noch Energie für das Singen? Stattdessen bekommen Sie nur noch Applaus vom Balkon ...

Bernd Peter Fleming: Genau so schaut es aus. Im Moment beschäftigt einen der Beruf Tag und Nacht. Das Telefon ist umgestellt, ich muss immer erreichbar sein. Es könnte ja vielleicht wieder ein Verdachtsfall dabei sein.

Wie beurteilen Sie die Lage an der Corona-Front? Tut die Politik genug für Sie und Ihre Mitarbeiter?

Fleming: Da geht es uns allen gleich. Mehr als Arbeiten können die Leute doch alle nicht. Egal, in welcher Position sie sind. So sehe ich das – dass jeder gerade das in seiner Macht Stehende tut.

War die Impfkolonne schon in Ihrem Haus?

Fleming: Ja, wir haben am Samstag sogar schon den zweiten Impfdurchgang bekommen. Das lief alles gut.

Was halten Sie von der Idee, Eintrittskarten für Konzerte nur an Geimpfte abzugeben?

Fleming: Überhaupt nichts. Die Menschen sollten jetzt zusammenhalten und sich nicht durch so einen Quatsch spalten lassen.

Wie alle Musiker sind Sie von den Anti-Pandemie-Maßnahmen künstlerisch fast komplett ausgebremst worden. Hätten Sie wegen der Belastung in Ihrem erlernten Beruf als Alten- und Heilpfleger überhaupt die Energie gehabt, um live aufzutreten?

Fleming: Schwierig – und eher weniger denkbar. Beziehungsweise: Man hat die Gedanken gar nicht im Kopf. Denn wenn es einen Ausbruch gegeben hätte, wäre es schon sehr schwierig gewesen, daneben noch irgendetwas Musikalisches zu organisieren und umzusetzen.

Haben Sie denn im Studio etwas gemacht? Oder wenigstens für sich selbst gesungen? Sänger brauchen die Musik doch fast körperlich – fehlt Ihnen da etwas?

Fleming: Mir fehlt es schon, ganz klar. Natürlich auch was die Auftritte betrifft, das Publikum, die Öffentlichkeit. Wir würden uns schon freuen, wenn der eine oder andere häufiger auf unserer Facebook-Seite oder der von der Mama vorbeischaut und etwas schreibt. Es ist ja immer spannend, was die Leute zusagen haben. Ich würde gern Allen alles Liebe wünschen und sagen: „Wir schaffen das irgendwie gemeinsam!“ Um es uns selbst gut gehen zu lassen, machen Bruno Masselon und ich immer wieder etwas im Studio. Zum Beispiel eine schöne Live-Aufnahme von „Du bist der Wind, der meine Flügel trägt“, die seit zwei Wochen auf YouTube zu finden ist. Außerdem muss ich wie jeder Musiker üben. Das kann man nicht weglassen. Und Singen ist ja nicht nur Beruf und Berufung, sondern auch das wichtigste Hobby.

Hilft Ihnen Musik, Ihren momentanen Alltag zu bewältigen?

Fleming: Absolut! Irgendwoher muss man ja auch seine Energie nehmen. Nur Trübsal blasen in dieser schweren Zeit, in der viele Leute krank sind oder sogar sterben, das geht auch nicht. Dank der Musik kann ich die Kraftreserven aufbringen, um wieder für Andere da sein zu können.

Gibt es denn ein konkretes Musikprojekt, an dem Sie arbeiten?

Fleming: In der Langzeit-Pipeline muss man mal schauen, wie sich die Sache mit dem Joy Fleming Preis entwickelt. Wir haben bei den letzten Teilnehmern gesehen, was da Schönes entstanden ist. Und wir haben ihn ja zur Förderung von Sängern auf den Weg gebracht.

Was hat sich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ergeben?

Fleming: Vor allem ein toller Zusammenhalt und einige Projekte. Zum Beispiel haben die Mitwirkenden von 2019 pandemiebedingt jeder für sich daheim die Song-Parts vom Titel „We Are The World“ aufgenommen. Dabei ging es darum, in Corona-Zeiten zu zeigen, dass es auch mit Abstand geht. Dass man auch zuhause tolle Musik machen, Qualität zeigen und sich auch in einer Gemeinschaft wohlfühlen kann, die sich nicht näher kommen sollte als 1,50 Meter. Das Video kann man zum Beispiel auf der Facebook-Seite von Gianni Arena anschauen. Da gibt es viel Potenzial.

Wie ist es Anja Beck-Hardt als Gewinnerin des ersten Joy Fleming Preises ergangen?

Fleming: Sie hatte unter anderem einen schönen Fernsehauftritt beim SWR. Anja ist eine bodenständige Frau und mit ihrer Metzgerei sehr glücklich. Aber sie bleibt mit ihrer Band auch bei der Musik am Ball, macht ihre Live-Auftritte – es hat ihr schon etwas gebracht. Aber dann kam Corona, und es konnte sich nichts mehr ergeben. Aber wir bleiben in Kontakt und schauen, wie es sich bei ihr entwickelt.

Eigentlich läge ja mal ein Duett von Ihnen beide nahe, oder?

Fleming: Ja, zum Beispiel. Das muss man sehen. Aber es schlummert wie gesagt viel Potenzial in allen neun Teilnehmern. Man muss sich auch überlegen, inwieweit wir Anja einbinden können, wenn wir noch mal einen Anlauf mit dem Joy Fleming Preis starten. Vielleicht möchte sie beim nächsten Mal in der Jury mitwirken und noch einmal mit ihrem Siegertitel auftreten. Da gibt es viele Möglichkeiten.

Das Veranstaltungsjahr 2021 ist sicherlich zu unberechenbar für einen Wettbewerb, der mit Bewerbungsphase und Auswahlverfahren viel Vorlauf braucht. Aber 2022, zum fünften Todestag Ihrer Mutter, wäre doch ein idealer und auch realistischer Termin.

Fleming: Da könnte es wieder machbar sein. Wir schwanken noch: Entweder gibt es 2022 wieder den Joy Fleming Preis oder wir erinnern anders an sie. 2018 war es ja auch eine wunderbare Sache mit diesem Hommage-Konzert mit prominenten Gästen. Auch eine Mischung aus Beidem wäre denkbar. Oder wir wechseln von Jahr zu Jahr ab.

Info: Bilder zum Joy Fleming Preis 2019: morgenweb.de/kultur

Pflege des musikalischen Erbes Bernd Peter Fleming ist der Sohn der Mannheimer Blues- und Soul-Ikone Joy Fleming und ihres langjährigen Managers Bernd Liebenow. Er wurde am 7. November 1977 in Sinsheim geboren. Der Sänger, der seine Mutter oft auf der Bühne begleitet hat, leitet in Ludwigshafen ein Pflegeheim und einen ambulanten Pflegedienst. Mit Joy Flemings Band um ihren Lebensgefährten, Keyboarder, Komponist und Produzent Bruno Masselon, hält er seit ihrem überraschenden Tod am 27. September 2017 das musikalische Erbe seiner Mutter in Erinnerung. jpk