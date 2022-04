Vor seinem Tourstart in Heidelberg spricht Ex-Irie-Révoltés-Sänger Mal Élevé über seine von der Corona-Pandemie gebremste Solokarriere, den neuen Song „Positiv“, Pazifismus in Kriegszeiten, die Wahl in Frankreich und Antifaschismus.

Mal Élevé, heute ist ein wichtiger Tag für Sie: Nach drei vergeblichen Anläufen startet in der Halle02 Ihre erste Solo-Tournee und auf „Solidaridad“

...