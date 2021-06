Humboldt Forum wagt „ein Experiment“

Rund einen Monat vor der offiziellen Eröffnung gibt es weitere Einblicke ins Berliner Humboldt Forum. Eine der Ausstellungen, die am 20. Juli öffnen sollen, ist „Berlin Global“. Sie setzt sich mit Stadtklischees und internationalen Verflechtungen auseinander. Berlin, die Stadt der Mode! Aber wo kommt unsere Kleidung eigentlich her? Berlin, die Stadt der Freiräume! Was ist davon geblieben? Klischees seien Anlass für Interesse an der Stadt, aber auch gefährlich, sagte der Direktor des Stadtmuseums, Paul Spies, am Donnerstag. Die Vielstimmigkeit gehe dann verloren. „Wir möchten die Leute mitdenken lassen.“

AdUnit urban-intext1

Die Schau setzt sich mit Themen wie Vergnügen, Revolution, Grenzen und Krieg auseinander. Besucher bekommen ein digitales Armband, mit dem sie Fragen beantworten können. Am Ende kann man eine Auswertung bekommen, welche Werte bei einem überwiegen. Spies nannte die Form ein Experiment.

Das rund 680 Millionen Euro teure Humboldt Forum ist als Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft gedacht. Es wird derzeit schrittweise eröffnet. Gezeigt werden sollen etwa Kunstobjekte des Ethnologischen Museums. In dem Zusammenhang wird über die Verbrechen in der deutschen Kolonialzeit diskutiert.

Mit „Berlin Global“ bespielt auch die Stadt eine Fläche. Teile der Ausstellung sind von anderen Akteuren gestaltet. Im Raum „Revolution“ sieht man das Bild einer ägyptischen Künstlerin. Man kann auch das „Rad der Geschichte“ drehen und landet dann etwa bei den Protesten vom 17. Juni 1953 in der DDR.

AdUnit urban-intext2

Neue Perspektiven

Im Raum „Freiräume“ geht es etwa um die Frage, was aus Brachflächen und Jugendclubs wird. Die alte Tür des Technoclubs „Tresor“ wird ebenfalls ausgestellt. Im Raum „Vergnügen“ werden Mixtapes gezeigt. Auch der Palast der Republik wird thematisiert, der früher mal an derselben Stelle stand, ebenso die Volkskammer, das DDR-Parlament hatte hier seinen Sitz und tagte.

„Der Diskurs über die Ausstellung darf jetzt losgehen“, sagte Spies. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sagte, in der Ausstellung bekämen zum Teil Perspektiven einen etwas größeren Stellenwert, die im sonstigen Diskurs eher weniger belichtet seien. dpa

AdUnit urban-intext3