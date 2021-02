  Homo? Bi? Mensch!

Zugegeben, ich bin sexuell, aber weder homo noch bi oder trans. Soweit ich weiß. Trotzdem rührt mich das Thema, weil Leute, die nicht zu meiner Personengruppe gehören, leiden. Schauspielerinnen etwa. Oder Ulrich Matthes. Ich verstehe das. Deswegen will ich reden. Darf ich?

„Ich finde es unfassbar, dass Filmheroen und -heroinen, die wir ob ihrer Schönheit oder Begabung anhimmeln, nicht zu dem stehen können, was sie sind, dass sie sich kollektiv outen wie eine Horde feiger Normalos“, sagt Alya im Fensterchen links unten auf dem Screen. Kauen. Alle schweigen. Caro schweigt am lautesten. Alya bezieht sich auf die Aktion von 185 Schauspielenden, die sich gerade als #actout-Gruppe zur Homosexualität bekannten.

Ich sage also: „Offenbar ist halt auch 27 Jahre nach Abschaffung von § 175 nicht alles in Ordnung in Deutschland.“ Der Paragraf von 1872 kam aus Wilhelms Kaiserreich, überlebte Hitler und stellte – abgewandelt – noch unter Helmut Kohl bis 11. Juni 1994 sexuelle Handlungen von Männern mit männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren unter Strafe. Bei Lesben oder Heteros war man weniger zimperlich. Dort betrug das Schutzalter nur 14 Jahre. Ein Skandal. Heute ist das alles strafbar. Deswegen gehören auch viele, auch Geistliche, in ihrer Parallelwelt hinter den sieben Bergen hinter sieben Gitter. Doch das ist ein anderes Thema.

Es stimme, was „Tatort“-Regisseur Dominik Graf sagte, so Bela: „Es gibt keinen schwulen Kommissar im deutschen Fernsehen.“ „Hallo? Unsere Ulrike?“, ruft Alya. „Die ist nicht schwul“, sage ich. Caro schweigt. Folkerts ist lesbisch. Sie outete sich schon 1999.

Nach einer neueren Statistik ist Deutschland „das queerste Land“ Europas. 2000 kam eine Emnid-Umfrage noch zum Ergebnis, dass 1,9 Prozent im Land homosexuell seien. 16 Jahre später waren es dann 7,4 Prozent. LGBT! Das sind fast viermal so viel. Ohne Dunkelziffer. Wobei der Anteil an Bi- und Transsexuellen wohl der kleinste daran sein dürfte. In jedem Fall: Wenn es so weiter geht, ist Deutschland 2050 zu 100 Prozent LGBT. Okay, schlechter Scherz.

Mir persönlich ist die sexuelle Orientierung anderer total egal. Mir ist wichtig, dass die Menschen Moral haben, dass sie reflektiert leben und etwas Gutes verfolgen, wobei „gut“, ich weiß, ein relativer Wert ist. Dass es in Deutschland, das ethnisch, religiös, politisch, gesellschaftlich und auch sonst eine extrem liberale Selbstwahrnehmung hat, dass es hier also Schauspielerinnen gibt, die nicht offen mit ihrer Liebe zu Frauen umgehen können, ist jedenfalls nicht gut und schockiert mich. Mehr: Es ist eine Schande für dieses Land. Westerwelle war schwul. Anne Will lesbisch. Oscar Wilde, Britten und Tschaikowsky schwul. Jodie Foster lesbisch. Nico Hofmann schwul. Angelina Jolie bisexuell . „So What!“, kann ich dazu, Miles Davis zitierend, nur sagen. Leute, seid, wie ihr seid!

Von Caros Schweigen aus meinen Gedanken gerissen, sage ich: „Es heißt doch auch nicht ‚hetero ergo sum’. Es heißt ‚Cogito ergo sum’.“ So, jetzt ist es raus. Aber darf ich als Hetero überhaupt über Homosexuelle schreiben?

Schreiben Sie mir: mahlzeit@mamo.de