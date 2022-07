Hommage an eine einzigartige Stimme

Sie starb schmerzlich jung und hinterließ die Erinnerung an eine überlebensgroße Stimme, die eine ganze musikalische Ära in sich zu tragen schien: Amy Winehouse war 27, als sie im Sommer 2011 in London nach einer Alkoholvergiftung tot aufgefunden wurde. Die Erinnerung an sie hält auch die Show „Forever Amy“ hoch, mit der ehemalige künstlerische Weggefährten der britischen Sängerin, die sich

...