  Holtzhauer: „Wir sind gegen jede Art von Antisemitismus“

Mannheim. Mannheims Schauspielintendant Christian Holtzhauer engagiert sich in der Initiative Grundgesetz 5.3 Weltoffenheit. Sie will, dass im Zuge der Kunstfreiheit auch Unterstützer der umstrittenen BDS-Bewegung in öffentlich getragenen Theatern gastieren dürfen - Das führt zu Irritationen und einigen Kontroversen.

Herr Holtzhauer, offenbar gibt es neben Corona andere Themen in diesen Zeiten. In der Sache „Initiative GG 5.3 Weltoffenheit“ erhalten Sie Gegenwind. Haben Sie mit Problemen gerechnet?

Christian Holtzhauer: Wer, wie ich es getan habe, eine für die Öffentlichkeit bestimmte Erklärung unterzeichnet, muss auch Rechenschaft ablegen, aus welchen Gründen er das getan hat. Das ist doch selbstverständlich. Natürlich war mir klar, dass dieser Themenkomplex - wie gehen wir mit Unterstützern der in Deutschland als antisemitisch eingestuften Bewegung BDS um, wo geraten wir womöglich in Konflikt mit der Kunstfreiheit, wie sorgen wir für Stimmenvielfalt in gesellschaftlichen Debatten - dass das also Anlass für Diskussionen bietet und enormes Fingerspitzengefühl erfordert.

Haben Sie und die anderen Unterzeichner dieses Fingerspitzengefühl im Rückblick gehabt?

Holtzhauer: Ich glaube, dass wir die Veröffentlichung des Plädoyers noch intensiver hätten vorbereiten können, um bereits im Vorfeld möglichen Missverständnissen vorzubeugen, gerade auch hier vor Ort. Grundsätzlich lasst das Plädoyer der „Initiative GG 5.3 Weltoffenheit“ ja aber keinen Zweifel daran, dass wir uns dem Kampf gegen jede Form von Antisemitismus, Rassismus und Extremismus besonders verpflichtet fühlen und die Boykott-Aktionen des BDS ausdrücklich ablehnen. Wir befürchten aber, dass die Räume für das öffentliche Gespräch über wichtige gesellschaftliche Fragen derzeit enger werden. Wenn wir diese Räume offenhalten wollen, müssen wir mehr und kontroverser miteinander reden.

Wer aber, wie viele vor Ihnen, gemerkt hat, dass das nicht möglich ist, weil die Belastung der Vergangenheit zu groß ist - muss der nicht zum Schluss kommen: Finger weglassen von diesem Thema?

Holtzhauer: Ich glaube nicht, dass „Finger weglassen“ etwas bringt, dazu ist das Thema zu wichtig. Und es klappt ja auch nicht, es holt einen irgendwann ein und dann sollte man sich ihm stellen.

Inwiefern?

Holtzhauer: Es holt einen ein, wenn man, wie ich am Nationaltheater, mit internationalen Künstler arbeitet, etwa aus Israel. Ich als Deutscher empfinde eine sehr große Verantwortung, die sich aus unserer Vergangenheit ergibt. Diese Verantwortung wird übrigens auch nicht kleiner, je länger diese Vergangenheit zurückliegt, eher im Gegenteil. Und aus dieser Verantwortung heraus muss ich sagen: Ich lehne BDS ab. Ich muss aber zur Kenntnis nehmen, dass ich hin und wieder mit Arbeitspartnern konfrontiert bin, die womöglich aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit oder ihrer eigenen Erfahrungen sagen, dass sie zu BDS eine andere Haltung haben als ich. Wie gehe ich damit um? Ich könnte den Dialog natürlich sofort abbrechen. Oder ich kann sagen: Ich habe zwar eine andere Haltung, aber ich glaube, dass wir uns trotzdem über unsere Positionen verständigen und trotz aller Differenzen den Dialog nicht abreißen lassen sollten.

Den Austausch verbietet Ihnen aber doch niemand. Es geht doch darum, dass Bund, Land und Kommunen schlicht kein Geld für „Produktionen“ BDS-naher Personen geben möchten, was es Ihnen als Haus mit öffentlichem Träger unmöglich macht, das zu tun ...

Holtzhauer: Der Staat stellt mit den öffentlich geförderten Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen Orte zur Verfügung, in denen auf der Basis geltenden Rechts alles gesagt, getan und gedacht werden kann. Die hohe Bedeutung, die der Freiheit von Kunst und Wissenschaft in unserem Land beigemessen wird, leitet sich ja ebenfalls aus unserer Vergangenheit ab. Das bedeutet aber auch, dass die öffentliche Hand im Grunde nicht festlegen kann oder sollte, an wen ich als Theaterleiter die mir zur Verfügung stehenden Mittel vergebe. Ich bemühe mich darum, der mir übertragenen großen Verantwortung gerecht zu werden, brauche dafür aber auch das Vertrauen meines Trägers - und glaube, dass ich das auch genieße. Dass meine künstlerischen und inhaltlichen Entscheidungen in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert oder abgelehnt werden, das muss ich aushalten.

Klingt, als gebe es kein Problem …

Holtzhauer: … ich finde auch nicht, dass ich im Widerspruch zur BDS-Resolution des Bundestags oder der Stadt Mannheim handele, wenn ich auf die Probleme hinweise, die aus diesen Resolutionen für die Kunst entstehen. Ich möchte BDS ja keine Bühne bieten, das Theater ist schließlich keine Propagandaplattform.

Das Problem dürfte die Grenzziehung sein, den Punkt festzulegen: Was geht? Was geht nicht?

Holtzhauer: … genau. Welches sind die Maßstäbe, nach denen beurteilt werden kann, ob ein künstlerisches Werk „BDS“ ist? Wann gilt jemand als „BDS-nah“ - und wie weise ich das nach? Muss ich, bevor ich jemanden engagiere, einen Hintergrundcheck machen? Und selbst wenn ein Künstler BDS unterstützt - schmälert das zwangsläufig seine künstlerische Leistung? Reicht es schon aus, dass jemand sich nicht deutlich genug von BDS distanziert, um ihn des Antisemitismus’ zu verdächtigen? Das führt zu einer unguten Situation, in der wir davon ausgehen, dass das, was gesagt wird, nicht das ist, was gemeint ist. Auf dieser Basis ist Verständigung unmöglich. Und paradoxerweise trifft die Anwendung der BDS-Resolution ja immer häufiger - israelische und nicht-israelische - Juden. Das sollte uns in Deutschland zu denken geben. Geht es da dann wirklich um den Kampf gegen Antisemitismus oder nicht vielmehr um verschiedene politische Positionen?

In Deutschland gebe es einen „Gesinnungskorridor zwischen gewünschter und geduldeter Meinung“, sagte der Schriftsteller Uwe Tellkamp einmal. Er wendet sich in dieser Sache - wie Sie und die Initiative GG 5.3 - gegen Denkverbote und ist für den Diskurs. Würden Sie auch jemanden wie ihn an den Goetheplatz einladen - immerhin hat Tellkamp bisweilen Berührungspunkte mit sogenannten Neurechten?

Holtzhauer: Sehen Sie. Da sagen zwei fast das Gleiche und meinen womöglich doch etwas völlig Verschiedenes. Nein, ich würde Uwe Tellkamp nicht einladen, weil ich mir von ihm keinen Erkenntnisgewinn verspreche in Bezug auf die Fragen, die wir im Schauspiel des NTM verhandeln wollen. Etwas anderes wäre es, wenn ich einen neuen Roman oder ein Theaterstück von ihm in den Händen hielte, dann würden wir theaterintern natürlich darüber diskutieren, ob wir das aufführen sollten. Und wenn es uns künstlerisch überzeugt, dann würden wir das womöglich auch machen.

Aber Tellkamp selbst würde jetzt vielleicht sagen: Ich würde mit meiner „flüchtlingskritischen“ Haltung den Diskurs über das Thema Migration insofern erweitern, als ich eben anders denke als der Theater-Mainstream. So kommt ein Diskurs doch erst zustande.

Holtzhauer: Hier tritt ja gerade ein wesentlicher Unterschied zutage: In der Entscheidung, ob ich Tellkamp einlade oder nicht, bin ich völlig frei. In Bezug auf Künstler oder Wissenschaftlerinnen, die unsere deutsche Perspektive auf BDS nicht teilen oder denen man auch nur Sympathien für BDS nachsagt, führen dagegen verschiedene parlamentarische Beschlüsse und die Möglichkeit ihrer ungenauen Auslegung zu einer Einschränkung dieser Entscheidungsfreiheit. Darüber möchte die „Initiative GG 5.3 Weltoffenheit“ reden.

Nun die vielleicht wichtigste Frage zum Schluss: Wie stehen Sie selbst zu Israel und seiner Politik?

Holtzhauer: Für mich stehen das Existenzrecht Israels und das Recht des jüdischen Volks auf Selbstbestimmung außer Frage. Aufgrund unserer Vergangenheit haben wir eine besondere Verantwortung für dieses Land, und deswegen sollten uns die politischen Entwicklungen in Israel nicht egal sein. Dazu gehört auch, mit der nötigen Achtsamkeit über die Bedingungen für einen Frieden in Nahost nachzudenken.

Wie kann das gelingen?

Holtzhauer: Dazu gibt es eine enorme Bandbreite an Vorschlägen, Perspektiven und Erfahrungen. Meine Aufgabe als Leiter einer öffentlichen Kulturinstitution ist es, einen Raum zu gewährleisten, in dem die verschiedenen Positionen zu Wort kommen und zueinander ins Verhältnis gesetzt werden können. Und zwar unter Wahrung demokratischer Prinzipien, in der gebotenen Sachlichkeit - aber eben auch mit der größtmöglichen künstlerischen Freiheit.

