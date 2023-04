Hollywood-Ikone Meryl Streep erhält Asturien-Preis

Madrid. Hollywood-Ikone Meryl Streep erhält den angesehenen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Künste. Die 73 Jahre alte US-Schauspielerin («Kramer gegen Kramer», «Jenseits von Afrika») habe in einer «brillanten Karriere vielfältige und komplexe weibliche Charaktere zum Leben erweckt, die zum Nachdenken und zur Bildung des kritischen Geistes des Zuschauers einladen». Mit diesen Worten begründete die Jury bei der Bekanntgabe der Gewinnerin in Oviedo in Nordspanien ihre Entscheidung.

Streep erhielt im Laufe ihrer Karriere insgesamt 21 Oscar-Nominierungen, 17 davon in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin». Sie gewann den Oscar drei Mal: Zwei Mal als «Beste Hauptdarstellerin» für ihre Arbeit in «Sophies Entscheidung» (1983) und «Die Eiserne Lady» (2012) sowie als «Beste Nebendarstellerin» in «Kramer gegen Kramer» (1980). Sie gewann auch mehrere Golden Globes, britische Bafta-Preise und Emmys.

Die Prinzessin-von-Asturien-Auszeichnungen sind nach der Thronfolgerin benannt. Sie werden alljährlich in acht Sparten vergeben. Streep ist die erste Gewinnerin des Jahres. Die weiteren Sieger werden in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach bekannt gegeben werden. Die Preisträger erhalten jeweils 50.000 Euro und die Nachbildung einer Statue von Joan Miró. Die Auszeichnungen werden Ende Oktober von König Felipe VI. und Kronprinzessin Leonor in Oviedo überreicht.