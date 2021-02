Mannheim. „Hände. Eine Kulturgeschichte“ lautet der Titel des neuen Buches von Jochen Hörisch, aus dem er an diesem Sonntag, 15 bis 16.30 Uhr, bei einer Online-Lesung der Abendakademie ausgewählte Texte vorstellt. Jochen Hörisch, Jahrgang 1951, war Professor für Neuere Germanistik und Medienanalyse an der Mannheimer Uni, in seinem Buch führt er die ganze Vielfalt der Hände vor. So finden sich in der Sprache unzählige Beispiele für ihre herausragende Rolle: Eine Sache wird „in die Hand genommen“, etwas lässt sich nicht „von der Hand weisen“ und ein Ziel ist „zum Greifen nahe“. Die Lesung findet als Zoom-Konferenz statt, Zuschauer können Fragen an den Autor richten. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Link wird angemeldeten Teilnehmenden rechtzeitig gemailt, Anmeldung telefonisch unter 0621/10 76 150 oder auf abendakademie-mannheim.de.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren