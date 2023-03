Hitfabrikant George Ezra spielt beim Zeltfestival in Mannheim

Mannheim. Ein echtes Pop-Highlight macht den Mannheimer Konzertsommer noch attraktiver: Wie Veranstalter Delta Konzerte gegenüber dieser REdaktion in der Nacht zum Freitag ankündigte, spielt der britische Singer-Songwriter George Ezra am Mittwoch, 21. Juni, beim 7. Zeltfestival Rhein-Neckar auf dem Maimarktgelände.

Das Palastzelt kann dann nicht nur seine Platin-Hits und Millionenseller wie „Shotgun“, „Budapest“ oder „Blame It On Me“ feiern, sondern auch einen außergewöhnlichen Stilisten: Der warme, tiefe Bariton des 29-Jährigen ist in der Radio-Poplandschaft zurzeit fast einzigartig. Dazu passt seine Musik zwar ins poppige Formatradio, verströmt aber die zeitlose, in Blues und Soul verwurzelte Zeitlosigkeit von Ezras erklärten Vorbildern Bob Dylan, Woody Guthrie und James Baylin.

Vorverkauf ab Freitag, 10 Uhr

Der Einlass ist um 17.30 geplant, der Abend soll um 19 Uhr beginnen, voraussichtlich mit einem noch zu benennenden Vorprogramm. Der Vorverkauf startet am 24. März um 10 Uhr unter zeltfestivalrheinneckar.de. Karten kosten 64,90 Euro inklusive. Gebühren und ÖPNV. Von Mitte Februar bis Anfang März spielte Ezra vier Deutschland-Konzerte im SAP-Arena-Format (und größer) in Hamburg, Berlin, München und Köln.