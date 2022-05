Wenn sich das letzte Bild von „Cobra Blonde“ stark einprägt, dann lohnt sich seine genaue Beschreibung. Ein Rahmen aus gelben und blauen Abschnitten setzt den Hintergrund im Eintanzhaus vom vorderen Bühnengeschehen ab. Ein Rahmen in den Farben der ukrainischen Flagge, farblich durchbrochen von Treppen und Rampen in pink. Ein Verweis auf den Krieg in der Ukraine. In diesem Rahmen, der auch als

...