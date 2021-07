Hier können Sie in den nächste Tagen etwas erleben

Metroploregion. „Sommerkino“ in K 1

Mannheim. In seiner Open-Air-Reihe zeigt das Cinema Quadrat am Donnerstag, 15. Juli, ab 21 Uhr in K 1 mit „Now“ einen Film stellvertretend für die ausgefallene Agenda 21-Kinowoche: Jim Rakete porträtiert darin Organisationen, die sich für eine andere Umweltpolitik engagieren. Der Film wird begleitet von einer Einführung und einer Diskussion. Mit „Thomas Crown ist nicht zu fassen“ läuft am Freitag, 21.30 Uhr, ein Klassiker: Norman Jewisons Kriminalkomödie mit Steve McQueen und Faye Dunaway besticht durch Dynamik und Coolness. Bereits ein moderner Klassiker ist Wes Andersons „Grand Budapest Hotel“ (Samstag, 21.30 Uhr): Auf verspielte Weise erzählt der Regisseur in verschiedenen Zeitebenen die Geschichte eines sehr eigenwilligen Hotels und seines Personals. tog



Endspurt bei Lesen.Hören

Mannheim. Beim Literaturfestival Lesen.Hören geht es am Donnerstag, 15. Juli, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache um „Extreme Erzählungen“; am Freitag, 20.30 Uhr, wird im Atlantis-Kino der von einem Essay von Roger Willemsen inspirierte Film „Wer wir waren“ gezeigt. Den Abschluss des Mannheimer Festivals bildet dann am Sonntag, 18. Juli, 11 Uhr, in der Alten Feuerwache die Veranstaltung „Drei Leser*innen im Gespräch“. Karten im Vorverkauf an bekannten Verkaufsstellen, Internet: www.altefeuerwache.com. Die „Roboter-Etrhik“ am Samstagvormittag ist bereits ausverkauft. tog

Premiere im Theater G 7

Mannheim. Jo Schmitt spielt in Tim Crouchs Monologstück „Ich, Malvolio“ den gleichnamigen Butler aus Shakespeares „Was ihr wollt“. Der steht nun alleine auf der Bühne und hadert mit Welt. Am Donnerstag, 15. Juli, 20 Uhr, ist die Premiere im Theaterhaus G 7. Inka Neubert führt Regie. Weitere Termine: 16. Und 17. Juli.

Rechte Szene im Blick

Mannheim. Das Literaturfestival Lesen.Hören rückt am Donnerstag , 15. Juli, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim die rechtsextreme Szene in den Fokus. Unter dem Motto „Extreme Erzählungen“ diskutieren die Bloggerin Lisa Licentia, Autor Christian Fuchs („Das Netzwerk der Neuen Rechten“) und Sebastian Fiedler, Bundesvorsitzender der Deutschen Kriminalbeamten, mit Moderator Jahn A. Karon zum Thema.

Auftakt der Nibelungenfestspiele

Worms. Mit der Uraufführung von Lukas Bärfuß‘ „Luther“ beginnen am Freitag, 16. Juli, 20.30 Uhr, vor dem Wormser Dom die diesjährigen Nibelungenfestspiele. Das Stück des Büchner-Preisträgers stellt die Frage, wie Luther von einem unbedeutenden Mönch zu einer Figur der Weltgeschichte werden konnte. Zum Ensemble gehören Stars wie Sunnyi Melles und Jürgen Tarrach. Das Festival läuft bis 1. August.

Stefan Kaegi bei Zeitraumexit

Mannheim. Mit Rimini Protokoll ist er zum Theaterstar geworden. Am Freitag, 16. Juli, 18.30 und 21 Uhr, und am Samstag, 17. Juli , 18.30 und 21 Uhr, steht Stefan Kaegi im Mannheimer Kunsthaus Zeitraumexit auf der Bühne. Der Performance-Künstler zeigt mit Thomas Melle die Roboter-Performance „Uncanny Valley“.

Spaß-Festival im Schloss

Mannheim. Comedian Felix Lobrecht macht bei seiner „Happy Summer Sunshine“-Tour Station in Mannheim. Am Samstag, 17. Juli, und Sonntag, 18. Juli, tritt er jeweils um 16 und um 20 Uhr im Ehrenhof des Schlosses auf und will für gute Laune sorgen. Mehre Jung-Comedians bringt er mit, um Spaß im Quadrat zu bieten.

Komische Oper am NTM

Mannheim. Benjamin Brittens Oper „Albert Herring“ macht sich über Rollenklischees und Moralvorstellungen lustig. Unter der Regie von Cordula Däuper erlebt sie ihre Premiere am Sonntag, 18. Juli, 18 Uhr, am Nationaltheater Mannheim. Die Musikalische Leitung hat Alexander Soddy.

Zeitgenössischer Flamenco

Heidelberg. Im Rahmen der Tanzbiennale 21 gastiert Israel Galván am Montag, 19. Juli, 20.30 Uhr, im Unterwegs Theater Heidelberg. Zu erleben gibt es dort aktuellen Flamenco.