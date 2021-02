„Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ sorgte 1981 im Kino für Furore und bedeutete für Bernd Eichinger den Durchbruch als Produzent. Der brisante, kontrovers diskutierte Stoff basierte auf den tragischen Erfahrungen der damals 15-jährigen Christiane Felscherinow, die den „Stern“-Reportern Kai Hermann und Horst Rieck die Geschichte ihrer Drogenabhängigkeit ins Tonband diktiert hatte. Ulrich Edel hat das biografische Drama für die Leinwand umgesetzt. Nun kommt er ab 18. Februar als achtteilige Serie bei Amazon Prime ins Heimkino.

Jana McKinnon spielt als Nachfolgerin von Natja Brunckhorst die Hauptrolle der Christiane F. © Constantin Television/Mike Kraus, Neue Constantin Film

Bei Constantin – der Verleih brachte den Film hierzulande in die Lichtspielhäuser – hat man sich wohl an gut 4,7 Millionen heimische Besucher bei einem Budget von rund vier Millionen Mark erinnert. Für die erneute Adaption haben sich Constantin Television und Amazon Studios zusammengetan. Produzenten der High-End-Serie sind Oliver Berben und Sophie von Uslar, Annette Hess („Weissensee“) firmiert als Hauptautorin, Regie führte Philipp Kadelbach („Riviera“).

Jana McKinnon Sie folgt Natja Brunckhorst (Bild) in der Rolle der Christiane F.: Jana McKinnon. Die Tochter einer Österreicherin und eines Australiers wurde 2020 mit dem New Faces Award für ihre Rolle der C. in Kim Franks Drama „Wach“ ausgezeichnet. Mehrfach hatte die 1999 im niederösterreichischen Korneuburg geborene Schauspielerin. da schon vor der Kamera gestanden. Ihre Schulzeit schloss McKinnon am Grazer Oberstufenrealgymnasium (BORG1) mit musisch-kreativem Schwerpunkt (Fotografie, Film und Animation) ab, bereits als Vierjährige hat sie in einem Kurzfilm einer Freundin der Mutter mitgewirkt. Das „Beautiful Girl“ Charly spielte sie 2015 unter der Regie von Dominik Hartl. Götz Spielmann hat sie in seinem für den Ausland-Oscar nominierten Drama „Revanche“ (2006) besetzt, Michael Kreihsl im Episodenfilm „Liebe möglicherweise“. Im Fernsehen war die aufstrebende Aktrice 2019 in der „Tatort“-Episode „Die Pfalz von oben“ und Wolfgang Murnbergers Landkrimi „Steirerkreuz“ zu sehen. geh

Sechs Jugendliche im Zentrum

Im übertragenen Sinne „high“ lernt man die (Anti-)Heldin Christine (Jana McKinnon) kennen. In einem Flugzeug, das gerade in arge Turbulenzen gerät. Während andere Passagiere sich kreidebleich an die Armlehnen ihrer Sitze klammern, bleibt sie entspannt, geradezu vergnügt. „Ich bin unsterblich“, lässt sie einen verängstigten Mitreisenden wissen. Eine Aussage, der man ob ihrer Lebensumstände, die in der Folge im Rückblick aufgerollt werden, durchaus beipflichten kann. Immer wieder schaltet sie sich aus dem Off direkt als Erzählerin ein, während einen fahl-verwaschene Aufnahmen in die 1970er Jahre zurückführen.

Eine etwas andere Coming-of-Age-Story mit sechs Jugendlichen im Zentrum. Neben Christiane sind das ihre Freunde Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi), Axel (Jeremias Meyer) und Michi (Bruno Alexander). Der Traum von Glück und Freiheit treibt sie an, mit ihren Eltern und Lehrern haben sie Probleme, über Regeln und Grenzen setzen sie sich hinweg. Nach Liebe steht ihnen der Sinn, nach Spaß und Versuchung – und somit in letzter Konsequenz nach berauschenden Substanzen. Gekifft wird zunächst, dann werden LSD-Trips eingeworfen. Schließlich landen alle beim Heroin, das sie sich in die Venen schießen, um dem tristen, langweiligen Alltag zu entfliehen.

Die Gründe für ihre Realitätsflucht sind primär familiär bedingt. Aus prekären Verhältnissen – Stichwort Gropiusstadt – stammen alle Kids außer der kunstbegabten Großbürgertochter Babsi, die mit ihrer wohlmeinenden Großmutter (Hildegard Schmahl) und deren Haushälterin im noblen Dahlem wohnt. Stellas Mama (Valerie Koch), alleinerziehende Alkoholikerin, betreibt eine Eckkneipe, Christines Mutter (Angelina Häntsch) liegt sich mit ihrem Mann (Sebastian Urzendowsky) in den Haaren, einem Träumer, der trotz Geldmangels protzig Porsche fährt und es als Hundezüchter zu Reichtum bringen will. Die drei Jungs formen eine WG, der introvertierte Michi kapselt sich von der Außenwelt ab, Axel wünscht sich nichts mehr als Christiane als Freundin. Doch die hat ihr Herz längst an Benno verloren.

Zig Handlungsfäden werden miteinander verwoben, eine Vielzahl von Charakteren beleuchtet. Im Kern geht es um die Westberliner Club- und Drogenszene jener Tage, das Lebensgefühl der damaligen Teenager wird erforscht. Musikalisch gibt Glam-Rock-Gott David Bowie den Ton vor, an dessen Songs haben sich Robot Koch und Michael Kadelbach bei ihrem Score trefflich orientiert. Hauptschauplatz ist der titelgebende Bahnhof – und das damals daran angeschlossene Terrassencafé –, wo sich die Freunde bald prostituieren. In dreckigen Toiletten setzen sie ihre Spritzen, getanzt wird in der Diskothek Sound, wo der von Babsi angehimmelte Wuschelkopf Dijan (Nik Xhelilaj) als DJ die Stimmung anheizt.

Ein einziger langer Trip

Wie ein einziger langer Trip funktioniert die Serie, es wird stimmig abgebildet, jedoch weder hinterfragt noch analysiert. Eine gewisse Ästhetisierung des beleuchteten Milieus sorgt für ein ungutes Gefühl, andererseits saugen einen die rauschhaften Bilder von Jakub Bejnarowicz („Gnade“) trotz so mancher manierierter Einstellung ins Geschehen hinein. Wären da nicht der „liebe“ Zoohandlungsbesitzer Günther (stark: Bernd Hölscher), der die Mädchen für sexuelle Gefälligkeiten mit im Hamsterkäfig verstecktem „H“, sprich Heroin, versorgt, sie bei sich wohnen und für eindeutige Fotografien posieren lässt. Oder all die anderen schmierigen, selbst vor Vergewaltigung nicht zurückschreckenden Männer, die die Not der Kinder gnadenlos ausnutzen. Wie schon der Vorgänger eine ambivalente, handwerklich solide Arbeit, bei der die Ensembleleistung der jugendlichen Newcomer besticht.