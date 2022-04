Herab von den Emporen

Zum 350. Todestag von Heinrich Schütz hat sich die Kirchenmusik an der Christuskirche Mannheim mit der Gaisburger Kirche in Stuttgart zusammengetan, um ein Großprojekt zu ermöglichen: Mehrchörige Werke aus den Symphoniae Sacrae Teil 3 und dem Schwanengesang kommen in historischer Aufstellung zur Aufführung. Termin: Samstag, 23. April, um 18 Uhr in der Christuskirche Mannheim. Die Vokal- und Instrumentalchöre sind auf alle Emporen verteilt, das Publikum findet sich inmitten der Musik wieder. Die beiden Kantoren Marion Krall (Mannheim) und Lars Schwarze (Stuttgart) spielen sonst vierhändig als Orgelduo zusammen, bei diesem Projekt agieren beide als künstlerische Leiter und Initiatoren.

Heinrich Schütz schrieb im 17. Jahrhundert mehrchörig angelegte Motetten sowie geistliche Konzerte, die von Musizieremporen aus erklangen. Die ausgewählten Werke stellen einen Höhepunkt frühbarocker Musik dar, sind aber wegen ihrer großen Besetzung und ihres komplexen Aufbaus vor allem in Kirchen sehr selten zu hören. Es singen und musizieren Spezialisten für Alte Musik aus dem ganzen süddeutschen Raum, dabei vor allem freischaffende Musikerinnen und Musiker sowie Studierende der Musikhochschulen Stuttgart, Mannheim, Heidelberg und Frankfurt. red

Info: Reservierung: https://pretix.eu/christuskirche/emporechristus/