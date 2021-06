Helmut Orpels „Totentanz“ kommt nach Schwetzingen

Kunst und Krimi zu einem spannenden Thriller zu fusionieren, das ist Helmut Orpel, Kunsthistoriker und auch Autor dieser Redaktion, mit seinem im letzten Jahr erschienenen Roman „Der Totentanz von Beram“ gelungen. Die Story um den Kunsthistoriker Dr. Romeo Pöstges, die Germanistin Visnija Djukic und die Kommissarin Jagoda Jugovac, die einen immer mysteriöser werdenden Mord in Beram auf der istrischen Halbinsel in Kroatien aufzuklären hat, kommt am Freitag, 18. Juni, um 19 Uhr in die Volkshochschule Schwetzingen (Mannheimer Straße 29, Raum 105). Orpel selbst liest aus seinem Kunstkrimi (Tickets: 10 Euro, um Anmeldung wird wegen Corona gebeten unter 06202/2 09 50).

