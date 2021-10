Helene-Hecht-Preis verliehen: drei Künstlerinnen ausgezeichnet

Helene Hecht (1854-1940) war eine bedeutende Mannheimer Kulturförderin in der Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende. In ihrem Hause weilten berühmte Gäste wie Johannes Brahms und der Maler Franz von Lenbach. Zu den Salons im Hause Hecht kamen Künstler und Mäzene. So entstand eine lebendige Wechselbeziehung zwischen Kunstförderung und Kunst, die jäh endete, als die Nazis in Deutschland die Macht ergriffen. Helene Hecht wurde in der Nacht vom 21. zum 22. Oktober 1940, sie war damals bereits 86 Jahre alt, von der Polizei abgeholt und sollte ins südwestfranzösische Gurs deportiert werden. Auf dem Weg dorthin kam sie ums Leben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 2010 erinnert ein Preis, der alle zwei Jahre für unterschiedliche Sparten der Kunst vergeben wird, an die einstige Kulturförderin. Der Hauptpreis ist mit 3000 Euro dotiert und wird von der Stadt Mannheim durch den FrauenKulturRat, der auch die Jurierung vornimmt, vergeben. Der Hauptpreis in Höhe von 3000 Euro wird von den zehn Clubs der Soroptimist International Metropolregion Rhein-Neckar gesponsert, der Nachwuchspreis (1000 Euro), der 2019 hinzukam, vom Inner Wheel Förderkreis Mannheim.

In einer feierlichen Zeremonie wurde dieser Preis am Sonntag im Schauspielhaus des Nationaltheaters den drei Preisträgerinnen überreicht. Durch die Veranstaltung führte Beata Anna Schmutz vom Frauenkulturrat. Absolventen der Mannheimer Theaterakademie gestalteten ein unterhaltsames, witziges Rahmenprogramm. Neben Bürgermeister Michael Grötsch, der die Veranstaltung eröffnete und Preisträgerinnen und die zahlreichen Akteurinnen der Frauenförderung im Publikum begrüßte, war die baden-württembergische Staatssekretärin Petra Olschowksi per Video zugeschaltet. Sie hatte die Schirmherrschaft der diesjährigen Preisverleihung übernommen und betonte, dass vor allem auf Führungseben der Kultureinrichtungen nach wie vor Frauen weit unterrepräsentiert seien. Zahra Deilami, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim, verwies darauf, dass durch Preisverleihungen wie diese die Wertschätzung des gesellschaftlichen Beitrags, den Frauen in den unterschiedlichsten Bereichen leisten, nachhaltig ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt würden.

In diesem Jahr wurde der Preis für die Sparte Performative Künste, Darstellende Kunst, künstlerische Recherche verliehen. Ausgezeichnet wurde das Künstlerinnenduo Lea Langenfeld & Sophie Lichtenberg. Die Laudatorin Kerstin Grübmeyer vom Nationaltheater Mannheim hob den besonderen Charakter der langfristig angelegten Projekte der Preisträgerinnen hervor. Sie inszenieren künstlerische Recherchen zu Ausstellungs- und Performanceprojekten, deren Gegenstände und Orte meist außerhalb des künstlerischen Kontextes liegen und sprengen dabei sowohl die Grenzen zwischen den unterschiedlichen Sparten als auch die zwischen Publikum und Akteuren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Julla Kroner, die Nachwuchspreisträgerin, war Stipendiatin des Golden-Village Stipendiums auf barac (Franklin-Gelände) in Mannheim. Sie erforschte mit ihrem künstlerischen Rechercheprojekt die Entstehung von Gemeinschaften und Communities. „Julla Kroner“, heißt es in der von Martina Grohmann, der Intendantin des Stuttgarter Theaters Rampe, gehaltenen Laudatio, spannt ihre ästhetische Suche zwischen Mythos und drängenden Fragen der Zeit auf, zwischen Popkultur und Anliegen, Witz und Kritik, zwischen Figuren und gesellschaftlichen Ordnungen, großer Erzählung und noch größerer Verschwörung. Sie nimmt darin Kunst als visionärer Ort ernst und das Spiel als künstlerische Vision.“

In einem kurzen Schlusswort bedankte sich Julla Kroner besonders bei Myriam Holme und Phillip Morlock vom Künstlerprojekt barac für deren Initiative, die junge Nachwuchskünstler aus unterschiedlichen Sparten nach Mannheim holt.