Heidelberger Tanzfestival Flux hat flugs Erfolg

Eine Woche lang, vom 24. bis 30. Januar, begeisterten Tänzerinnen und Tänzer der Freien Szene in Zusammenarbeit mit dem Theater Heidelberg beim ersten FLUX-Festival in der Studiospielstätte Zwinger 1 ihr Publikum. Zufrieden und hörbar stolz blickt daher Intendant Holger Schultze, dem man augenzwinkernd „chronische Festivalitis“ attestieren kann, auf eine Zusammenarbeit, die großen Anklang fand: „Unser Ziel war es, Kolleginnen und Kollegen der freien Tanzszene jetzt eine Bühne zu geben. Die gesamte Kulturbranche hat Corona hart getroffen. Umso wichtiger ist es dem Theater und Orchester Heidelberg sich mit den Freien zu solidarisieren.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Freie Szene kooperiert mit Theater

Szene der im Zwinger 1 gezeigten Produktion „5xFlux“. © Susanne Reichhardt

Zu sehen waren Tanzende und Choreographierende aus der Metropolregion Rhein-Neckar mit ihren für die Freie Szene in Mannheim und Heidelberg entstandenen Arbeiten. Das dichte Programm mit Tanzabenden und Workshops (wir berichteten) war nahezu jeden Abend vollständig ausverkauft. Die Verantwortlichen des neu gegründeten „FLUX e. V.“, Sarah Herr und Julie Pecard, Letztere war lange in Kevin O’Days NTM-Compagnie engagiert, stellten das neue Festival mit dem Theater und Orchester Heidelberg auf die Beine. Auch sie zeigen sich begeistert vom großen gemeinsamen Erfolg und werfen optimistische Blicke in die Zukunft: „Wir würden uns freuen, dieses Format in einem regelmäßigen Turnus zu wiederholen und das FLUX-Festival als feste Größe im Theaterkalender zu etablieren.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2