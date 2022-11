Heidelberger Jaspers-Preis geht an Volker Gerhardt

Für sein herausragendes philosophisches Werk sowie sein Wirken in der Öffentlichkeit wird der renommierte Philosophie-Professor Volker Gerhardt mit dem Karl-Jaspers-Preis geehrt. Das gab die Universität Heidelberg bekannt. Die Universität vergibt den mit 25 000 Euro dotierten Preis gemeinsam mit der Heidelberger Akademie der Wissenschaften sowie der Stadt Heidelberg. Die Auszeichnung gelte Gerhardts grundlegenden philosophiehistorischen Arbeiten und seinen bedeutsamen systematischen Schriften zu einer in der Existenz verankerten Vernunft, insbesondere aber auch seiner Rolle als „öffentlicher Intellektueller“, mit der er sich in gesellschaftlichen Diskursen zu Wort melde, hieß es in der Mitteilung. Gerhardt lehrt als Seniorprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 17. November, in der Aula der Alten Universität statt und beginnt um 17 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ausgehend von Humanität und Individualität, von Partizipation und ,homo publicus‘, von Vernunft und Sinn schließt Gerhardt an die epochale Leistung von Karl Jaspers an, indem er dessen Existenzphilosophie zu einer lebensweltgesättigten Experimentalphilosophie weiterentwickelt“, heißt es in der Begründung zur Vergabe des Preises. Er bedenke nicht nur die Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft, sondern thematisiere auch ihre Gefährdungen. Seine aus kantischen und platonischen Motiven heraus entwickelte praktische Philosophie erlaube es ihm, auch zu aktuellen Fragen Stellung zu beziehen. In einer Vielzahl von Funktionen gesellschaftspolitisch und hochschulpolitisch engagiert, sei Gerhardt zudem für sein Wirken mehrfach ausgezeichnet worden. Der Preis erinnert an den Philosophen Karl Jaspers (1883-1969, der in Heidelberg lehrte, und wird seit 1983 vergeben her/tog