Heidelberger Frühling zieht zum Abschluss positives Fazit

Heidelberg. Nach zwei Jahren Pausen hat das Festival seinen 25. Geburtstag gefeiert. Am Sonntag endet der Heidelberger Frühling - besonders das Programm "re:start" und eine Spendenaktion für die Ukraine bekamen ein positives Fazit.

Insgesamt standen 161 Veranstaltungen an 74 Spielorten mit über 500 Künstlerinnen und Künstlern auf dem Programm. Laut Pressemitteilung fanden davon 68 Veranstaltungen im Rahmen des Programms „re:start“ bei freiem Eintritt statt. "Wir haben uns als Festival in die ganze Stadt hineinbewegt und haben allein mit unserem Programm „re:start“ 10.000 Menschen erreicht, von denen viele vorher noch nie mit dem Heidelberger Frühling in Berührung gekommen sind", bilanzierte Intendant Thorsten Schmidt zufrieden.

Über 20.000 Euro Spenden für die Ukraine

Zudem wurde zu Beginn des Festivals eine Spendenaktion für die Ukraine gestartet: Statt Blumengeschenke für die Festivalkünstlerinnen und -künstler am Ende der Konzerte spendet der Heidelberger Frühling den Betrag zugunsten des Heidelberger Spendenfonds Flucht und Migration. In den Spielstätten waren zudem Spendenboxen aufgestellt, sodass sich das Publikum dem Spendenengagement anschließen konnte. Insgesamt kamen so bis jetzt 20.152 Euro zusammen. Die Spendenmöglichkeit bleibt laut der Veranstalter weiterhin besteht. (Mehr unter www.heidelberger-fruehling.de)

Es war die erste Ausgabe des Heidelberger Frühling seit 2019, die wieder wie geplant stattfinden konnte. Die Jahrgänge 2020 und 2021 mussten coronabedingt abgesagt werden. Der 27. Heidelberger Frühling soll vom 18. März bis 22. April 2023 stattfinden. Ab dieser kommenden Saison tritt Igor Levit als Co-Künstlerischer Leiter des Festivals an die Seite von Intendant Thorsten Schmidt. Das Programm wird voraussichtlich am 20. Oktober 2022 veröffentlicht.

