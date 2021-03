  Heidelberger Frühling verschiebt "Kammermusik Plus"-Konzert

Heidelberg. Der Heidelberger Frühling hat sein "Kammerkonzert Plus"-Konzert im März verschoben. Wie der Veranstalter am Montag mitteilte, soll das Konzert mit Cellist Friedrich Thiele und Pianistin Naoko Sonoda am 6. Juli nachgeholt werden. Ursprünglicher Termin war der 9. März.

Zudem wies der Heidelberger Frühling darauf hin, dass für die abgesagten Konzerte der Reihe von November bis Februar Nachholtermine feststehen. Der Gitarrist Friedemann Wuttke und das Mandelring Quartett spielen am Pfingstsonntag, 23. Mai 2021, das Trio Zadig ist am Dienstag, 29. Juni 2021 zu Gast sowie der Pianist Pavel Kolesnikov am Dienstag, 27. Juli 2021. Alle Karteninhaber werden "zu gegebener Zeit detailliert über Ort und Uhrzeit informiert", hieß es weiter. Bereits erworbene Karten behalten laut Mitteilung n ihre Gültigkeit.