Heidelberg. Die in Heidelberg geborene und in Sinsheim lebende Autorin, Laura Noll (Bild), ist für den „Glauser-Preis“ nominiert. Noll darf in der Kategorie „Debüt-Roman“ auf eine Auszeichnung hoffen, teilte der Verein Syndikat e.V. mit. Nolls Roman „Der Tod des Henkers“, den diese Redaktion besprochen hat, zeige sie großes Einfühlungsvermögen und sprachliche Finesse.

Wurde in Heidelberg geboren und lebt in Sinsheim: Laura Noll. © Dana Maiterth

Der Verein Syndikat e.V. schreibt jährlich den „Glauser-Preis“ aus, um die deutschsprachige Kriminalliteratur zu würdigen. Gegründet wurde das Netzwerk 1986, dem etwa 750 Autorinnen und Autoren angehören. Mitglieder sind beispielsweise die Preisträgerin von 1994 Ingrid Noll, Bernhard Schlink oder der Thriller Autor Sebastian Fitzek.

Das Buch handelt vom Attentat auf den Reichsprotektor von Prag, Reinhard Heydrich, und den folgenden Vergeltungsmaßnahmen der Besatzer. Noll sei es gelungen, das umfangreiche historische Faktenmaterial souverän zu einem Kriminalroman zu verdichten und konsequent den Erfordernissen des Genres unterzuordnen. Die „Criminale 2021“ in Iserlohn wird wegen Corona auf 2022 verschoben. Stattdessen werden die Preisträger am 24. April online verkündet.