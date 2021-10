Mannheimer Morgen Plus-Artikel Musiktheater - In einem fantastischen Abend zeigt die Heidelberger Oper mit Brittens „The Turn of the Screw“ die Stärke der Gattung Heidelberg zeigt mit Britten die sexuelle Gewalt der Sprachlosigkeit

Begegnung der besonderen Art: Die Gouvernante (l., Alyona Rostovskaya) trifft auf die (eigentlich) schon tote Miss Jessel (Zlata Khershberg). © Susanne Reichardt