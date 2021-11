Hauptpreis des Filmfestivals geht nach Italien für "Il buco"

Mannheim/Heidelberg. Filme werden zwar noch bis zum offiziellen Festivalschluss am Sonntag gezeigt, aber die Preisträger des 70. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg wurden schon am Donnerstagabend im Heidelberger Luxor-Kino gekürt. Den mit 30.000 Euro dotierten, von der Manfred-Lautenschläger-Stiftung finanzierten Hauptpreis „International Newcomer Award“ sprach die Jury dem italienischen Beitrag „Il buco“ von Regisseur Michelangelo Frammartino zu. Der von stimmungsvollen, beeindruckenden Bildern geprägte Film erzählt von einer historischen Höhlenerkundung im italienischen Süden; er gehe „tief unter die Oberfläche, um die Finsternis zu erhellen, die den Lauf der Dinge umgibt“, würdigte die Jury den beim Festival in Venedig uraufgeführten und in Mannheim und Heidelberg als deutsche Premiere gezeigten Film. Den Rainer-Werner-Fassbinder-Preis für das beste Drehbuch (10.000 Euro) vergaben die Preisrichter an Juie Lacoustre, die Regisseurin und Autorin der französisch-belgischen Produktion „Zero fucks given“. Insgesamt wurden von vier Jurys fünf Preise im internationalen Wettbewerb „On the Rise“ vergeben, der in diesem Jahr 16 Produktionen umfasste, allesamt erste bis dritte Langfilme internationaler Regietalente. Die Urheber der Hauptpreise waren nicht vor Ort, schickten aber immerhin Videogrüße, die bei der Veranstaltung eingespielt wurden. Für den mit 5.000 Euro dotierten Publikumspreis liegt noch keine Auszählung vor, da das Festival noch läuft. Der Preisträger wird später bekanntgegeben. Infos zu Festival und Programm: www.iffmh.de

