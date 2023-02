„Gute Zeit“ im Capitol mit Maxi Gstettenbauer

„Gute Zeit“ ist bei Maxi Gstettenbauer Programm. In vielerlei Hinsicht. Zunächst heißt die aktuelle Show des gelernten Niederbayern so, mit der er vor rund 300 Zuschauern am Mittwoch im Mannheimer Capitol gastiert. Dabei verschafft der 34-Jährige seinem Publikum fast automatisch eine gute Zeit. Denn mit seiner Mischung aus bayerischer Bierruhe, oft sehr trockenem Humor, Selbstironie und angewandtem Sympathieträgertum kann der Wahl-Kölner kaum etwas falsch machen.

Und Gstettenbauer macht wenig falsch. Schon die Themensetzung passt perfekt in eine Zeit, die sich für die meisten alles andere als gut anfühlt. Als roter Faden durch die knapp zwei Stunden analysiert der Comedy-Slammer fast beiläufig, warum alle eine gute Zeit haben wollen – und sich dabei meist selbst im Weg stehen. Weil wir uns zum Beispiel über Kleinigkeiten aufregen oder zu viele Dinge gleichzeitig tun, Er liefert die Erkenntnis frei Haus, dass wir uns spätestens nach Corona verändern müssen, um noch eine gute Zeit haben zu können. Und letztlich stellt er noch die These in den Raum, dass unser Wohlergehen verhindert, dass andere eine Chance auf eine gute Zeit bekommen. Implizit führt so ein Gstettenbauer-Abend also an allen gesellschaftlichen Debatten vorbei, die gerade im Schwange sind.

Von erhobenem Zeigefinger à la Oldschool-Kabarett findet sich dabei auf der Capitol-Bühne keine Spur. Seine im Prinzip recht „woke“ Botschaft verpackt Gstettenbauer in stinknormaler Alltags-Comedy, in der er oft, aber vergeblich versucht, seinen Sympathie-Bonus zu sabotieren – indem er sich als dumm, unempathisch, misogyn, voller Gewalt- und Sex-Fantasien darstellt.

Warum das wahnsinnig komisch ist? Nun, Gstettenbauer beherrscht das wesentlichste Werkzeug des Komikers so meisterhaft, als wäre er ein Jazz-Drummer: Timing. Vor allem Pausen. Am stärksten ist er, wenn er seinen Redefluss stocken lässt – so lange, bis die Zuhörenden die möglichen Varianten der Fortsetzung durchdenken. Die sind oft krass und/oder extrem überraschend. Manchmal auch völlig banal. Aber durch den perfekt getimten Vortrag bekommt auch das Banale enorme Lacher.

Bestes Beispiel ist eine Bahn-Nummer. Ein Thema, bei dem der manchmal fahrenden Kundschaft längst das Lachen vergangen ist. Gstettenbauer bringt es zurück. Einmal durch maßlose Übertreibung, indem er Reisende Zelte mitnehmen lässt, um in einer Rotte von Zufallsbekanntschaften den Winter an irgendeinem Bahnhof im Nirgendwo zu überleben. Oder indem er ganz lakonisch sagt: „Das Bordbistro...“ – lange Pause –“... ging.“ Kann man jetzt nicht als Witz bezeichnen, aber es funktioniert wie einer.

So muss Gstettebauer bei einem abrupten Themenwechsel nur ruhig sagen „Ich bin jetzt Vater geworden“ – schon wird aus reiner Vorfreude gelacht. Wenn er dann massiv lauter wird, was seit Felix Lobrechts aktueller Rekordtournee offenbar zum Pflichtprogramm gehört, wird’s lustigerweise unlustiger. So läppert nach der glänzenden ersten Programmhälfte die zweite Halbzeit etwas zu detailverliebt vor sich hin. Trotzdem hätte man angesichts von Gstettenbauers TV-Präsenz nicht nur mehr Publikum erwartet – der Abend hätte es auch verdient.