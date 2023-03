Gut 4,5 Millionen sehen «Schwarm»-Finale im ZDF

Berlin. Der Ökothriller «Der Schwarm» hat bei seinem Finale im linearen Fernsehen das Zuschauerniveau vom Abend davor halten können. Im Gegensatz zu den anderen ausgestrahlten Teilen war die teure Serie aber kein Quotensieger mehr in der Primetime, denn den parallelen ARD-Krimi «Tod am Rennsteig - Auge um Auge» verfolgten am Donnerstag ab 20.15 Uhr gut 6,6 Millionen.

Die vierte Doppelfolge des Achtteilers im ZDF sahen im Schnitt 4,58 Millionen (16,4 Prozent). Am Montag zum Auftakt waren zunächst 6,8 Millionen dabei gewesen, am Dienstag 5,4 Millionen, am Mittwoch 4,56 Millionen.

Bestsellerautor Frank Schätzing hatte sich von der Verfilmung seines vor etwa 20 Jahren veröffentlichten Stoffs wenig begeistert gezeigt. Die Serie um die Rache der Natur ist eine internationale Koproduktion und ein Prestigeprojekt des Zweiten Deutschen Fernsehens. Mehr als 40 Millionen Euro hat sich das ZDF die Miniserie kosten lassen.