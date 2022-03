Große Leidenschaft für Pfälzer Weine und Winzer

Am 15. März ist es so weit: Das Weinpluseins im Herzen des Mannheimer Lindenhofs feiert seine Neueröffnung. Denn in den vergangenen Wochen ist im Inneren des Wein-Lokals einiges passiert: Sowohl die Fläche als auch das Angebot sind größer geworden. „Wir freuen uns, unseren Gästen nun noch mehr rund um den Wein anbieten zu können“, sagt die gelernte Restaurantfachfrau Elena Wehrmann, die sich schon seit jeher für die guten Tropfen interessiert.

„Wer uns kennt, weiß, dass wir verschiedene, ausgewählte regionale Weine anbieten. Zusätzlich zu unseren Stammwinzern haben wir rund alle sechs Wochen ein wechselndes Angebot, so dass unsere Gäste immer Neues entdecken können, ohne auf Liebgewonnenes verzichten zu müssen“, erklärt sie das Konzept des im Juli 2021 eröffneten Weinpluseins. Nun, nach der Neueröffnung, werden die Gäste des Weinpluseins auch gerne mal mit auf eine gustatorische Reise genommen. Denn vor allem im Bereich der Rotweine sind jetzt auch internationale Weine im Sortiment vertreten. Ob Toskana, Bolgherie, Rioja, Bordeaux, Südafrika, Frankreich oder Spanien, mit „Weinschmecker Herbert“ haben die Gäste stets einen tollen Reiseführer für den guten Geschmack an der Seite.

Federico Ernani Bartholomeo Utech ist Elena Wehrmanns bester Freund und Geschäftspartner und hat ebenfalls langjährige Erfahrung in der Gastronomie. Beide verbindet der Wunsch, einen besonderen Ort zu schaffen, an dem die Gäste „abschalten können, guten Wein bei einer kleinen Speise genießen und auch Weine und Winzer bei Weinproben erleben können“. Selbstverständlich gibt es die guten Tropfen nicht nur im Ausschank, sondern auch im Verkauf für zu Hause oder zum Verschenken.

Wer das Weinpluseins kennt, weiß, dass schon von Anfang an Handkäse oder eine Käsevariation zum Wein angeboten wurde. Für die wärmere Jahreszeit sind auch im schönen Innenhof Weinproben und -Verkostungen mit verschiedenen Winzern geplant. Denn an Ideen fehlt es den eng befreundeten Geschäftspartnern nicht. Dabei steht jedoch immer eines im Mittelpunkt: „Wir möchten zeigen, was unsere Region zu bieten hat. Welche Kostbarkeiten um uns herum wachsen. Wie man diese am besten verbindet und den passenden Begleiter für den richtigen Moment findet“, fassen es die Inhaber von Weinpluseins zusammen.

Ob offene Weinprobe, Weinprobe durch Jungwinzer oder etablierte Winzer, eigene Weinproben wie beispielsweise einen „Sauvignon Blanc Abend“ – alles hat ein Ziel: „Unserer schönen Region eine Bühne zu geben. Wir möchten, dass die Leute neugierig sind. Lust haben, etwas Neues zu probieren, einen Wein zu finden, der sie begeistert.“

Auch auf die Neueröffnung wollen Wehrmann und Utech natürlich mit ihren Gästen anstoßen. Vom 15. bis 26. März erhält jeder Gast, der das erste Mal da ist, einen Prosecco aufs Haus.

Kontakt:

Weinpluseins OHG

Meerfeldstraße 41

68163 Mannheim

Telefon: 0621/82 84 77 80

E-Mail: Info@weinpluseins.de

Web: www.weinpluseins.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag jeweils von 14 bis 21 Uhr