Große Ehre für Müller

Die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und der Judaist und ehemalige Direktor des Jüdischen Museums Berlin, Peter Schäfer, sind in den Orden Pour le mérite aufgenommen worden. Das teilte am Dienstag in Berlin der Kanzler der Künstler- und Gelehrtenvereinigung, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, mit. Das Kapitel des Ordens habe Müller und Schäfer in seiner Sitzung am 5. Juni als neue Mitglieder zugewählt. Beide hätten die Wahl angenommen.

AdUnit urban-intext1

Gestiftet von Preußenkönig

Dem Orden gehören den Angaben zufolge derzeit 39 deutsche und 38 ausländische Mitglieder an. Finanziert wird der Orden aus dem Etat der Kulturstaatsministerin. Die Wahl in den Orden zählt zu den höchsten Ehrungen für Wissenschaftler oder Künstler in Deutschland. Unter den Ordensmitgliedern befinden sich derzeit 14 Nobelpreisträgerinnen und -träger.

Die Künstler- und Gelehrtenvereinigung wurde den Angaben zufolge 1842 von Preußen-König Friedrich Wilhelm IV. gegründet und 1952 von Bundespräsident Theodor Heuss wiederbelebt. Sie steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Erster Kanzler des renommierten Ordens war der Naturforscher Alexander von Humboldt (1769-1859). epd