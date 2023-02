Gringo Mayer komplettiert Dialekt-Trio zum Start des Zeltfestivals in Mannheim

Mannheim. Passend zum Tag der Muttersprache am 21. Februar hat Veranstalter Delta Konzerte am Dienstag mitgeteilt, dass das Zeltfestival auf dem Mannheimer Maimarktgelände zu Beginn drei Dialekte feiert: „Babbeln, Blech & Bier! Der wunderbare Gringo Mayer und seine Kegelband vervollständigen das Lineup zum Auftakt des 7. Zeltfestival Rhein-Neckar am 9. Juni mit den Austro-Pop-Superstars Seiler und Speer sowie den bayrischen Blechblas-Rockern LaBrassBanda zu einem üppigen Dreigängemenü der Mundart“, verspricht das Team um Timo Kumpf.

Gringo Mayer bringt auf den Mundart-Gipfel zum Auftakt des Zeltfestivals in Mannheim die kurpfälzische Note ein. © Christian Borth

Vorverkauf läuft bereits

Der Vorverkauf läuft bereits unter Tickets unter zeltfestivalrheinneckar.de. Die Karten kosten 49,90 Euro inklusive Gebühren und ÖPNV. Wer es nicht abwarten kann: Am Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, wird im Weinheimer Café Central die „Night Of The Liedermachers“ nachgeholt. Der Abend mit Gringo Mayer, Götz Widmann sowie Salma mit Sahne war am 27. Dezember krankheitsbedingt abgesagt worden. Abendkasse: 20 Euro.

Neu auf der Zeltfestival-Homepage findet sich auch das Gastspiel des britischen Garagen-Bluesrock-Duos Royal Blood am Dienstag, 13. Juni (44,90 Euro).