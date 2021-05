Goethe-Gesellschaft: Spaziergänge in die Stadtgeschichte

Mannheim. Mit „Mannheimer Spaziergänge" ist eine Veranstaltung der Goethe-Gesellschaft am Donnerstag, 20. Mai, um 19 Uhr betitelt. Da in Corona-Zeiten der Spaziergang als Freizeitbeschäftigung eine Renaissance erlebt, erinnert der langjährige Marchivum-Mitarbeiter Hanspeter Rings – illustriert mit historischen Stadtansichten – an das 18. und frühe 19. Jahrhundert, als adlige Spaziergänge als Müßiggang in Mannheim ebenso üblich waren wie die von Geistesgrößen, etwa von dem Autor Friedrich Schiller und dem Schauspieler August Wilhelm Iffland. Rings erinnert auch daran, dass es zwischen Neckar und Rhein eine von Pappeln gesäumte Promenade gab, die heute im historischen Bewusstsein kaum mehr präsent ist. Wer an der Teilnahme interessiert ist, schreibt eine E-Mail an info@goethe-mannheim.de und erhält den Zugangslink zur kostenfreien Veranstaltung über die Videoplattform Zoom. Weitere Informationen im Internet: www.goethe-mannheim.de.

AdUnit urban-intext1