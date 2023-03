Goeke spielt in Baden-Baden

Baden-Baden. Das Festspielhaus Baden-Baden hält auch nach der Hundekot-Attacke von Marco Goecke auf eine Journalistin an einer Inszenierung des ehemaligen Ballettdirektors des Staatstheaters Hannover fest. „Der dreiteilige Abend der Sao Paulo Dance Compagnie wird – Stand heute – nicht verändert“, teilte ein Sprecher am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. Im mit 2500 Plätzen größten deutschen Opernhaus steht eine Choreographie von Goecke im Rahmen eines Gastspiels der brasilianischen Tanztruppe (18.-20. Mai) auf dem Plan. Goecke hatte im Februar im Foyer des Opernhauses in Hannover die Kritikerin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ mit Hundekot beschmiert. Das Staatstheater Hannover trennte sich im Anschluss von dem 50-Jährigen. Das Nationaltheater Mannheim hat seine Inszenierungen aus dem Programm genommen. dpa

