Glitzernder Halbwelt-Kosmos in der Alten Feuerwache

Mannheim. Paillettenbesetzte Kostüme im Stil der Zwanziger: Wer sich am Mittwochabend in der Alten Feuerwache einen guten Platz nah an der Bühne sichern wollte, kam an Dutzenden geschmackvoll-schrill gekleideten Damen nicht vorbei. Nach drei Terminverschiebungen in den vergangenen zwei Jahren aufgebrezelt zum langersehnten Konzert des Moka Efti Orchestra! Enttäuscht wird niemand in zwei Stunden intensivem Sounderlebnis mit dem 14-köpfigen Big-Band-Ensemble, das 2017 den eingängigen Sound zur TV-Serie „Berlin Babylon“ aufgebaut hat.

Sängerin Severija (l-r) und die Komponisten Mario Kamien und Nikko Weidemann und Sebastian Borkowski, Arrangeur und Musical Director vom Moka Efti Orchestra © dpa

Star des Abends ist Sängerin Severija Janusauskaite mit dem Kulthit „Zu Asche, zu Staub“ und anderen Balladen: Tiefgründig, verrucht, anmutig ihr dunkles Timbre, kaum wagt man einen Vergleich mit der janusköpfigen Diva Grace Jones zu ziehen. Zu persönlich, ernst und schnörkellos ihr Auftritt auf einer hervorragend ausgeleuchteten Bühne, die die Atmosphäre des fiktiven Berliner Moka Efti Clubs stilecht erschafft. Ein Erlebnis aber auch die permanent agierenden sieben Bläser mit Posaune, Trompete, Klarinette - allen voran der kunstvoll und spielfreudig agierende Sebastian Borkowski am Saxophon. Sie erzeugen eine stimmig arrangierte Mischung aus Swing, Tango, Charleston, Blues und Jazz, die den imaginierten Halbwelt-Kosmos aus der TV-Serie zum Glitzern bringt.

Stiller und nachdenklich die Passagen, wenn der Kontrabass oder die zwei Violinen jüdisch-osteuropäisches Flair entfachen. Wild und ungestüm das folkloristische Banjo-Solo von Mario Kamien, bei dem auch der letzte zurückhaltende Betrachter im Saal mitgeht. Nicht ohne Grund erinnert Sänger, Keyboarder und Produzent Nikko Weidemann an den Glam-Rock von Roxy Music, als Brian Eno und Brian Ferry vor 50 Jahren schrill kostümiert ähnlich die zwielichtigen Zeiten zwischen den Weltkriegen heraufbeschworen hatten. Ein wehmütiger Song aus Ferry’s Retro-Swing-Schatulle gepaart mit einem eleganten Tenor-Sax-Solo scheint den Abend abzurunden. Bis Severija – in ihrer Heimat Litauen eigentlich gefeierte Theaterschauspielerin - nochmals vor das hingerissene Publikum tritt und das rauschhafte „Zu Asche, zu Staub“ zum zweiten Mal zu Fleisch werden lässt.