Die Jazzszene trauert um einen großen Stilisten: Der Flügelhornist Ack van Rooyen (Bild) ist im Alter von 91 Jahren in Den Haag gestorben. Das meldete die Zeitung „De Telegraaf“ am Donnerstag. Der Holländer war in Deutschland jahrzehntelang eine feste Größe. Von 1960 bis 1966 spielte er in der Big Band des Senders Freies Berlin, von 1967 bis 1978 im SDR-Orchester von Erwin Lehn in Stuttgart.

