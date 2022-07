Gespräche über Lexika

Nach über 20 Jahren kehrt die internationale Konferenz der „European Association for Lexicography“ (EURALEX), der Vereinigung der Lexigrafen, unter Federführung der Abteilung Lexik des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim nach Deutschland zurück. Unter dem Motto „Wörterbücher und Gesellschaft“ werde die Konferenz von Dienstag, 12. Juli, bis 16. Juli Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Themenbereichen wie Lexikografie, Linguistik, Verlagswesen, Forschung oder Softwareentwicklung zusammenführen, die sich mit der pädagogischen, kulturellen, politischen und sozialen Bedeutung von Wörterbüchern im Alltag beschäftigen, so teilt das Sprachinstitut mit. Im Tagungsort im Mannheimer Schloss werden knapp 200 Teilnehmende aus 43 Ländern erwartet. tog

