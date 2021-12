Gesicht vieler Grimassen

Der in den 90ern mit „RTL Samstag Nacht“ einem breiten Publikum bekanntgewordene Comedian Mirco Nontschew (Bild) ist mit 52 Jahren gestorben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag. Zuvor hatte „Bild“ online über den Tod berichtet und zitierte dazu seinen Manager und Freund Bertram Riedel.

Die Polizei in Berlin teilte am Samstag auf Anfrage lediglich mit, dass am Freitagnachmittag ein 52 Jahre alter Mann tot in einem Mehrfamilienhaus in Berlin gefunden worden sei. Es wurden demnach Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen, es deute aber bislang nichts auf ein Fremdverschulden hin. Zuletzt brachte Nontschew viele Menschen mit dem von Michael „Bully“ Herbig präsentierten Format „LOL – Last One Laughing“ zum Lachen. Erst vor kurzem hatte der zweifache Vater dort an der Seite von Kolleginnen und Kollegen wie Anke Engelke, Carolin Kebekus, Abdelkarim oder Olaf Schubert die neue Staffel abgedreht, die Anfang 2022 ausgestrahlt werden soll. dpa (Bild: dpa)