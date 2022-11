Gerd Dudenhöfer im Mannheimer Capitol stets kurz vorm Abgrund

Gerd Dudenhöffer betritt mit Schiebermütze und Hosenträgern die Bühne des nahezu voll besetzten Capitols in Mannheim. Als Heinz Becker bietet er dem Publikum am Mittwochabend „Déjà vu 2“ - das Beste aus seinen mehr als drei Jahrzehnten Programm. Der 73-jährige Saarländer „verzählt“ Geschichten aus seiner Nachbarschaft, zu Corona oder erneuerbaren Energien. Doch auch an Missbrauch in der Kirche

...