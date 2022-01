Geld für regionale Digitalisierung

Vier Kulturinstitutionen in der Metropolregion Rhein-Neckar werden von der Kulturstiftung des Bundes aus dem Programm „dive in“ gefördert. Das teilte die Stiftung am Dienstag mit. Das Programm fördert die „Entwicklung innovativer digitaler Vermittlungsformate“, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Demnach erhält in Mannheim die Galerie Zephyr der REM 98 500 Euro für das „FIDS Open Research Lab“ und die Biennale für aktuelle Fotografie in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg 57 300 Euro für die Durchführung des Projekts „What if you decide …“. 168 700 Euro gehen an das Kulturamt in Heidelberg für „Bühne frei für digitale interaktive Lese-Erlebnisse“ sowie 84 200 Euro ans Ladenburger Lobdengau-Museum, das das „römische und mittelalterliche Ladenburg/Lopodunum hör- und erlebbar macht“. Insgesamt fließen 3,5 Millionen Euro in Projekte des Landes, davon 1,5 Millionen Euro des digitalen „dive in“-Etats in 13 Einrichtungen. dms

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1