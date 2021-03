Es beginnt mit einem Gong. Wie eine blasse Erinnerung schwebt er durch das Foyer des Mannheimer Rosengartens. War da was? Ach ja: Bald, so erinnert man sich, beginnt eine Veranstaltung, ein Konzert. Man muss den Saal betreten. Den fast leeren Saal. Gefüllt mit ein paar Menschen. Kameraleute. Musiker. Verantwortliche. Es wird ja an die heimischen Bildschirme gestreamt. Doch

...